Araç Sahipleri için Artık Zorunlu Değil: 'O Şartlar Resmen İptal Edildi'

Anayasa Mahkemesi (AYM), milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karar aldı. Artık o şartlar resmen iptal edildi.

Trafik sigortası şartları arasında yer alan araç satışının ardından zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak, trafik sigortasındaki değişikliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nde görülen bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvuruldu. Bu düzenlemenin, satış veya devir işlemi yapılan araçların yeni işleten tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılması şartını içerdiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Kararda, kişinin üzerinde hukuki ve fiili olarak denetim ve kontrol imkanına sahip olmadığı kişilerin fiillerinden sorumlu tutulmasının bir zorunluluk olmadığı vurgulandı.

Dolayısıyla, aracın devriyle birlikte sigortalının artık işleten sıfatını kaybettiği durumlarda, sigorta sözleşmesinin feshedilmemesi halinde dahi yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulmasına imkan tanıyan kuralların gerekli olmadığı kanaatine varıldı.

Bu kararın 9 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Bu iptal, trafik sigortası düzenlemelerinde önemli bir değişiklik olarak değerlendirilebilir ve gelecekte trafik sigortası uygulamalarını etkileyebilir.