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Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Tatil Günlerini belirledi

Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Tatil Günlerini belirledi
ISPARTA
G.Tarihi: 19.09.2022 19:02
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Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Tatil Günlerini belirledi
Ticaret Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda 1 Ekim’den itibaren Isparta’daki Erkek Berberleri ve Güzellik Salonları  Pazar günleri, Kadın Kuaförleri ise Salı günleri kapalı olacak.
Isparta Berberler ve Kuaförler Odası üyelerinin de görüşlerini alarak erkek berberleri ile Güzellik salonları ve kadın kuaförlerinin 1 Ekim’de yürürlüğe girecek olan haftalık tatil günlerini belirledi. Oda Başkanı Mehmet Demiralay, yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olması, ayrıca çalışma saatlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler kapsamında Berberler ve Kuaförler Odası olarak, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.  Başkan Demiralay’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Bu kapsamda düzenlemelere ilişkin üyelerimizin taleplerini, Birlik Başkanımız Ahmet Tural’a ilettik. Sayın Başkanımızla yapılan toplantının ardından Sayın Valimiz Aydın Baruş’un başkanlığında Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü ve  Özel İdare’den yetkililerin de  olduğu toplantıda yapılan değerlendirme sonrası düzenlemelere ilişkin bir dizi yeni kararlar alındı
Buna göre erkek berberleri ve güzellik salonları (AVM’lerdeki erkek berber ve güzellik salonları da dahil olmak üzere) Pazar günleri kapalı olacak. Kadın kuaför salonları ise AVM’lerdeki işyerleri de dahil olmak üzere Salı günleri kapalı olacak.  İlimizde daha önce uygulanan nöbetçi berber, kuaför uygulaması da 1 Ekim’den itibaren son bulacaktır.
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri 08.00-22.00 olarak belirlenirken, dini bayramlarda arife günü saat 08.00-24.00 arasında hizmet vereceklerdir.
Erkek berberi, kadın kuaförü ve güzellik salonları olarak aynı anda hizmet veren işletmeler kapalı oldukları güne göre ilgili bölümlerinde hizmet veremeyeceklerdir.  Alınan kararlar 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.”

HAKSIZ REKABETİN
ÖNÜNE GEÇİLECEK
Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, “Bilindiği gibi İlimizdeki erkek berber ve güzellik salonları pazar, kadın kuaförleri ise Salı günleri kapalıydı. Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanınması  için Ticaret Bakanlığı tarafından haftada bir gün tatil uygulanma zorunluluğu getirilmiştir.  Bu kararı bizler de çok olumlu buluyoruz. Ayrıca, kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellenmiştir.  Yeni düzenlemelerin üyelerimize hayırlı olmasını diliyor,  bu kararların alınmasında desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Aydın Baruş’a,  Birlik Başkanımız Sayın Ahmet Tural’a ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

PAZAR VEYA SALI GÜNÜ
DÜĞÜN RANDEVUSU
OLANLARA ÖZEL
İZİN VERİLECEK…
Bu arada Ticaret Bakanlığının kararı doğrultusunda Pazar günü düğün randevusu olan kişilerin önceden Berberler ve Kuaförler Odası’na düğün davetiyesi ile birlikte müracaat edip Berber için özel izin almaları gerekiyor. Aynı şekilde Salı günleri de bayanlar için aynı uygulama geçerli olacak. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, “Biz bu özel izinleri Valilik ve Belediye makamlarına bildireceğiz” dedi.
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