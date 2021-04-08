Pandemiye Rağmen İlimizdeki Yatırımlar Hız Kesmedi

2021 Yılının ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında çevrimiçi olarak yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Kaymakamlar, ilçe ve belde Belediye Başkanları, ilgili Bölge Müdürleri ile Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasında, ilimiz yatırımlarını ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak üzere toplandıklarını belirten Vali Seymenoğlu “İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip, kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu toplantımızda; Kuruluşlarımızın 2021 yılı ilk 3 ayında İlimizde uyguladıkları projeler ile ilgili değerlendirmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir.” dedi.01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihi itibariyle, üç aylık dönemde yapılan çalışmaların genel değerlendirmesini yapan Vali Seymenoğlu “2021 yılı ilk 3 ayında İlimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 4.225.792.830 TL olan 477 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 522.351.920 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 125.708.440 TL’si harcanarak % 24 parasal gerçekleşme, % 35 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.” diye konuştu.Konuşmasının ardından söz almak isteyen katılımcıları dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen konularla ilgili görüş alış verişinde bulundu.Toplantıda koronavirüs salgınıyla topyekûn mücadele çağrısını da yineleyen Vali Seymenoğlu başta tüm katılımcılar olmak üzere toplumun her kesiminin kontrollü normalleşme tedbirlerine harfiyen uyması gerektiğini söyledi.