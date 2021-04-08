Kaymakam Onur Alimoğlu'nun Polis Haftası Mesajı

Gücünü halkımızın güven ve desteğinden alan, canını siper ederek görevini fedakâr bir şekilde yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutlamaktayız.

Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren emniyet güçlerimiz, Ülkemizin ve Milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymaktadır.

Çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, insan haklarına saygı ve hukuk çerçevesi içinde halkımıza hizmet etmeyi görev bilmiş emniyet mensuplarımız vazife ve sorumluluklarını en iyi şekilde devam ettireceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

