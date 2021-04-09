Altına dolardan sonra ikinci darbe! Yeni patlama gelebilir

Doların değer kazanmasıyla darbe yiyen altın fiyatlarını bu kez de ABD faizlerde yükseliş vurdu! Altında yeni talep patlaması getirebilir



Dünya Altın Konseyi (WGC) Mart ayı değerlendirmesinde altının ay bazında olumsuz performans göstermesinin nedenlerine değindi.



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Kuruluşun raporunda, "ABD tahvil faizlerinde keskin artış ile doların değer kazanması altının son dönemde kötü performans göstermesine neden oldu. Bununla birlikte ekonomik aktivitede toparlanma ve azalan altın fiyatı tüketiciler ve stratejik yatırımcılar için fırsatlar sunuyor" denildi.



ALTIN ALIMINDA YENİ TALEP PATLAMASI GELEBİLİR

Değerlendirmede önümüzdeki dönemde faiz yükselişlerinin dengelenmesi, küresel para politikaları, artan para arzı ve enflasyon etkisinin altında yatırım talebini destekleyebileceğinin altı çizildi.

Ons altının Mart ayında %3 değer kaybettiğine dikkat çeken kurum, Mart sonu itibarıyla 2021 yılı toplamında ise değerli metalin %10’dan fazla gerilediğini hatırlattı.



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WGC verilerine göre, ons altın TL bazında ise Mart ayında %8,3 değer kazanırken, 2021 yılında Mart sonu itibarıyla %0,2 geriledi. Altının TL karşısında bu performansı ise TL'nin dolara karşı değer kaybından kaynaklandı.

