ATSO Başkanı Davut Çetin'den Ramazan Bayramı Mesajı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Ramazan Bayramı'nın ekonomide de güzel bir sürecin habercisi olmasını, üyelerimize, işlerine bereket getirmesini diliyorum" dedi.

ATSO üyelerinin, Antalyalıların ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Davut Çetin mesajında şunları kaydetti;

"Bayramları anlamlı kılan yardımlaşma ve gönül gönüle olma duygusudur. Bayramlar manevi duyguların yükseldiği, kırgınlıkların, küslüklerin geride bırakıldığı özel günlerdir. Ramazan Bayramı Müslümanların birbiriyle kucaklaşma günüdür. Sevgiyi ve paylaşmayı ne kadar çoğaltabilirsek yaşadığımız dünya o kadar güzelleşecek, huzur dolu olacaktır.

Bizim geleneğimizde Ramazan Bayramı'nda tüm sevdiklerimizle, komşularımızla bir arada olmak vardır. Son iki yıldır tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle Bayram sevincimizi biraz buruk yaşadık. Bayramla birlikte bu zor dönemin geride kalması en büyük temennim. Umarım bir daha böyle felaketler yaşamayız.

Ramazan Bayramı'nın ekonomide de güzel bir sürecin habercisi olmasını, üyelerimize, işlerine bereket getirmesini diliyorum.

Antalya olarak yeni turizm sezonunu bayramla birlikte karşılayacak olmanın da ayrıca güzelliğini ve coşkusunu yaşamalıyız.

İnşallah bu bayram tatilinde yine ülkemizin dört bir yanından yüzbinlerce insanımızı kentimizde misafir edeceğiz.

Bununla birlikte bayramdan itibaren kent turizminin canlanması içinde müzik kısıtlamasının bir an önce son bularak hem sektörün hem de müzisyenlerimizin daha güzel bir bayram geçirmesini de umut ediyoruz.

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için tatile çıkacak olan tüm vatandaşlarımızdan bu dönemde trafikte daha dikkatli olmalarını istiyorum.

Bütün insanların kalplerine sevgiyi, kardeşliği ve güzellikleri doldurduğu bayram sevinçlerinin kalıcı olması dileğiyle, tüm hemşerilerimizin ve İslam Alemi'nin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

