Bankalar Yeni Kredi Kararı Aldı: Otomobil Satışlarında Yeni Dönem Başladı

Merkez Bankası'nın sıkılaşma önlemleriyle birlikte ticari ve kişisel kredilerde büyüme olanakları kısıtlandı. Bankaların kredi musluklarını sıkmasıyla birlikte, vatandaşlar otomobil alımlarında kredi kartlarını tercih etmeye başladılar. Bu durum, bazı otomobil bayilerinde 12 aya kadar taksit imkanıyla otomobil satışlarının yapılmaya başlandığına işaret ediyor.

Türkiye gazetesinde yer alan bir habere göre, büyük alımlarda kredi kartı kullanımının arttığı belirtiliyor. Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım-satımlarında olduğu ifade ediliyor.

Bağcılar'da galericilik yapan Serkan Topaz, müşterilerin yüksek faiz oranları ve kredi bulma zorluğu nedeniyle otomobil alımlarında kredi kartlarını tercih ettiğini belirtti. Kredi kartlarıyla 500 bin liraya kadar çekim yapılabildiğini ve bu tutarın 300 bin lirasına kadar olan kısmının 3 ay sıfır faizle kullanılabildiğini ifade etti.

Emlak işleriyle uğraşan Murat Gözüpek ise konut veya arsa alımlarında bazı müşterilerin önce bir birikim yaparak kalan kısmı kredi kartlarından çektiklerini dile getirdi. Gözüpek, piyasanın canlanması için bankaların kredi taleplerine daha olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.