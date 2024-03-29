Flaş Flaş! Okullar Tatil Edildi

Flaş Flaş! Okullar 1 Nisan'da Tatil Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Nisan Pazartesi günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle tüm eğitim kurumlarının tatil edilmesine karar verdi. Bu karar, ilgili tüm valiliklere resmi bir yazıyla iletilmiştir.

Valiliklere gönderilen yazıya göre, MEB'e bağlı tüm eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler ve öğretmenler, seçim günü olan 31 Mart'ta eğitim kurumlarının tatil edildiğini öğrenmişlerdir.

1 Nisan 2024 Pazartesi günü, eğitim kurumlarında bulunan yöneticiler ve öğretmenler, aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık veya planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.

MEB'in valiliklere gönderdiği resmi yazıda şu ifadelere yer verilmiştir: "Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, hazır hale getirilmesi bakımından 1 Nisan günü tatil edilmiştir. Okulların tatil edildiği 1 Nisan günü, üzerlerinde bulunan ders, varsa ek ders, yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır."