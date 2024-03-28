Kirada Evi Olanlar Dikkat: Ödemeyenlere Ceza Kesilecek

Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon kişi kira geliri elde ediyor. 2023 yılı için yıllık gelir vergisinin beyanı ve ilk taksit ödemelerinin son tarihi 1 Nisan olarak belirlendi.

Gayrimenkullerin kiraya verilmesiyle elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Mesken kira geliri elde edenlerin, elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL’yi aşması durumunda beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi kesintisine tabi işyeri kira geliri elde edenlerde ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL’yi aşması halinde beyanname verirler. Birden fazla kişinin ortak olduğu meskenlerde her kişi sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmelidir” dedi.

Gider Seçenekleri: Gerçek ve Götürü Gider

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde gerçek ve götürü gider yöntemlerinin kullanılabileceğini belirten Özelmacıklı, “Götürü gider yöntemi seçildiğinde, kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i, götürü gider olarak hasılattan düşülebilir. Gerçek gider yönteminde ise, belirtilen giderlerin indirilebildiğini ancak, vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmının indirilemeyeceğini belirtti. Gerçek gider yöntemini seçen ev sahipleri, kira bedelini gider olarak düşebilirler” şeklinde konuştu.

Beyanname Verme Süresi ve Ceza Durumu

2023 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin son tarihinin 1 Nisan olduğunu belirten Özelmacıklı, “Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5'ine kadar çıkabilir ve kişi, istisna tutarından faydalanamaz” şeklinde konuştu. Kirada evi olanların dikkatine: Ödemeyenlere ceza kesilecek! Son 3 gün.