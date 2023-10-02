Otogaz Fiyatlarına Zam Geliyor: Araç Sahipleri Dikkat!



Araç sahipleri için önemli bir haber: Salı gününden itibaren Otogaz fiyatlarına 69 kuruşluk bir artış bekleniyor. Bu gelişme, Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte gerçekleşiyor. Otogaz kullanıcıları, bu artışın ardından yakıt maliyetlerini daha yakından takip etmeye devam edecekler.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 lira seviyelerinde bulunuyor. Benzin ise İstanbul'da ortalama 36.71 lira civarında satılıyor. Bu fiyatlar, sürücülerin günlük yaşamlarını etkileyen önemli faktörlerden biri haline gelmiş durumda.

Otogaz kullanan araç sahipleri, salı gününden itibaren fiyatların yükselmesiyle ilgili dikkatli olmalılar. Yakıt maliyetlerindeki bu artış, aile bütçelerini etkileyebilir ve araç sahiplerini tasarruf önlemleri almaya teşvik edebilir.

Araç sahipleri, yakıt fiyatlarını yakından izlemeye ve gerekirse daha ekonomik sürüş alışkanlıkları geliştirmeye devam etmelidirler.