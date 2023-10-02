Isparta 32 Spor, Aksaray Belediyespor'u 2-1 Mağlup Ederek 3 Altın Puan Kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Aksaray Belediyespor karşısında kazandığı 2-1'lik galibiyetle altın değerinde 3 puan elde etti.Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından temsilcimiz Isparta 32 Spor, hücumda etkili bir performans sergiledi. Maçın sadece 6. dakikasında Alim Harlak'ın frikik golü ile öne geçen Isparta 32 Spor, 29. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.Aksaray Belediyespor ise karşılaşmanın 79. dakikasında Ali Kuçik'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Ancak Isparta 32 Spor, kalan sürede skoru koruyarak maçı 2-1 kazandı ve altın puanları hanesine yazdırdı.Bu galibiyetle Isparta 32 Spor, ligdeki başarısını sürdürerek önemli bir zafer elde etti. Taraftarlarına sevinç yaşatan takım, önümüzdeki maçlara daha fazla motivasyonla hazırlanacak.