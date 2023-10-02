Asgari Ücret 2024 Zammı İçin İki Ayrı Hesap: 15 Bin TL mi Olacak, 17 Bin TL mi?

Asgari Ücret 2024 Zammı İçin İki Ayrı Hesap: 15 Bin TL mi Olacak, 17 Bin TL mi?
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Asgari Ücret 2024 Zammı İçin İki Ayrı Hesap: 15 Bin TL mi Olacak, 17 Bin TL mi?

Aralık ayına yaklaşırken, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret konusu gündemdeki yerini almaya başladı. Her yıl olduğu gibi, Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da enflasyonun belirleyici bir faktör olması bekleniyor.
Daha önceki komisyon toplantılarında, asgari ücret artışları, gerçekleşen enflasyon oranlarının üzerinde belirlenmişti. Bu yıl da benzer bir şekilde, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, iki farklı dönemde yapılan artışlarla birlikte asgari ücret yüzde 110 arttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun getirdiği yükü hafifletmenin önemli bir hedefleri olduğunu belirterek, "Yıl sonuna doğru, asgari ücreti artırarak bu yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan, ekonominin birinci önceliğinin tüm vatandaşların refahını artırmak olduğunu söyledi. Ancak, sosyal diyalogun iş dünyasını güçlendirebileceğini, işçilerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını destekleyebileceğini ve sürdürülebilir büyüme ve istihdamın bu şekilde sağlanabileceğini belirtti.
Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi durumunda iki farklı rakam ortaya çıkıyor. Orta Vadeli Program'da açıklanan yüzde 65 enflasyon öngörüsü bulunuyor.
Bu öngörüye göre, 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak hesaplanıyor. Memur maaşlarına uygulanacak olan enflasyon farkı ise bu öngörüye göre yüzde 49.46 olacak.
Şu anda brüt asgari ücret 13,414 TL ve net ücret 11,402 TL düzeyinde bulunuyor. Son 2 aylık enflasyon yüzde 19.44 olarak açıklandı. Buna göre yapılan hesaplamalara göre, asgari ücret 13,619 TL seviyesine çıkacak.
Eğer 6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 37.76 civarında gerçekleşirse, asgari ücret 15,707 TL olarak belirlenebilir. Ancak, 6 aylık memur zammı yani yüzde 49.46 da referans alınırsa, asgari ücret 17,042 TL olabilir. Ayrıca, refah payı gibi ek unsurların da eklenmesi, bu rakamların daha da yükselmesine neden olabilir.
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Asgari Ücret 2024 Zammı İçin İki Ayrı Hesap: 15 Bin TL mi Olacak, 17 Bin TL mi?
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