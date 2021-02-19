Türkiye’nin En İyi Oto Ekspertiz Markası Ödüllü Pilot Garage üstün hizmet kalitesiyle yurt genelinde şube ağını genişletmeye devam ediyor.
Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta Şubesi Altun ailesinden Doğan Altun ve Kaan Altun kardeşler tarafından açılarak faaliyete başladı.
Müşteri memnuniyeti ve güvenilir hizmet anlayışıyla hizmet veren Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Şubesi Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16 da hizmete açıldı.
TÜV AUSTRİA belgeli, TSE-HYB ve TÜRK AK belgelerine sahip olan Pilot Garage Oto Ekspertiz, güven ve kalite hizmetiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Türkiye’de 2. el araç alım satımında güven teşkil eden firma alım satım sırasında ekspertizlik hizmeti vererek yaşanan sorunları çözmek, doğabilecek yanlış anlaşılmaları Isparta'da da ortadan kaldırmak ve araçların değerinde alınıp satılmasına katkıda bulunacak.
İşletmede kaporta, boya, dyno test, motor, mekanik ekspertiz, fren testi diagnostik teknolojisiyle en kapsamlı ve detaylı ekspertiz hizmeti verilecek.
Satın almak istediğiniz aracın durumunu öğrenmek ve ekspertiz yaptırmak için Pilot Garage işinin uzmanı sertifikalı ustalar tarafından hassas son teknoloji ölçüm cihazlarıyla kontrol işlemi sağlandıktan sonra sizlere en detaylı bir oto ekspertiz raporu hazırlar.
Aynı zamanda istenildiğinde aracınız belirtilen yerden alınıp çekici ile ekspertiz edilmek için Pilot Garage'ye getirebiliyor. Pilot Garage bir ekspertizden beklenen her şeyi karşılıyor.
Türkiye’de ikinci defa düzenlenen İnternational Beauty Awards Ödülleri töreninde de En İyi Oto Ekspertiz Markası Ödülünü Pilot Garaj kazanmıştır.
Adres: Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon: 0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com