TÜV AUSTRİA

TSE-HYB

TÜRK AK









Araç sahiplerinin, 2. El araçlar için Oto Ekspertizden detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Pilot Garage Isparta Şubesi Ekspertiz Merkezi kısa bir süre içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.







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​Türkiye’nin En İyi Oto Ekspertiz Markası Ödüllü Pilot Garage üstün hizmet kalitesiyle yurt genelinde şube ağını genişletmeye devam ediyor.Altun ailesinden Doğan Altun ve Kaan Altun kardeşler tarafından açılarak faaliyete başladı.Müşteri memnuniyeti ve güvenilir hizmet anlayışıyla hizmet veren Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Şubesi Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16 da hizmete açıldı.belgeli,belgelerine sahip olan Pilot Garage Oto Ekspertiz, güven ve kalite hizmetiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Türkiye’de 2. el araç alım satımında güven teşkil eden firma alım satım sırasında ekspertizlik hizmeti vererek yaşanan sorunları çözmek, doğabilecek yanlış anlaşılmaları Isparta'da da ortadan kaldırmak ve araçların değerinde alınıp satılmasına katkıda bulunacak.İşletmede kaporta, boya, dyno test, motor, mekanik ekspertiz, fren testi diagnostik teknolojisiyle en kapsamlı ve detaylı ekspertiz hizmeti verilecek.Satın almak istediğiniz aracın durumunu öğrenmek ve ekspertiz yaptırmak için Pilot Garage işinin uzmanı sertifikalı ustalar tarafından hassas son teknoloji ölçüm cihazlarıyla kontrol işlemi sağlandıktan sonra sizlere en detaylı bir oto ekspertiz raporu hazırlar.Aynı zamanda istenildiğinde aracınız belirtilen yerden alınıp çekici ile ekspertiz edilmek için Pilot Garage'ye getirebiliyor. Pilot Garage bir ekspertizden beklenen her şeyi karşılıyor.Türkiye’de ikinci defa düzenlenen İnternational Beauty Awards Ödülleri töreninde de En İyi Oto Ekspertiz Markası Ödülünü Pilot Garaj kazanmıştır.Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16