ISPARTA'DA DURAL YAPI'DAN TADİLAT VE YALITIM PROJELERİ

"Eviniz ve Ofisiniz İçin Dural Yapı Size Yeter...!"

İç ve Dış Cephe Mantolama (Yalıtım ve İzelasyon) İşleri

Mantolamanın Faydaları

Yapılarda ısı konfor sağlar.

Yapıların içerisindeki sıcaklığı uzun süre koruduğu için, rahatsız edici hava akımlarına engel olur.

Kışın sıcak, yazın serin ortam sağlar.

Duvarlarda sıcaklık değişimini önlediği için, termik hareketlerden kaynaklanan çatlakların oluşmasını engeller.

Yoğuşmayı önler, yapının nefes alıp vermesini sağlar.

Nem, küf ve mantar oluşmasını engeller.

İnşaat maliyetlerini düşürür.

Duvar malzemeleri ve ısıtma tesisatına daha az yatırım yapılmasını sağlar.

Ayrıca bir dış sıva ve boyaya gerek kalmaz.

Tüm bu nedenlerle, yaşam kalitenizi yükseltir.

Mantolama Hizmetlerimiz:

Dış Cephe Mantolama

İÇ Cephe Mantolama

Ev Mantolama

İşyeri Mantolama

Adım Adım Mantolama Süreci

Keşif: Mantolama istediğiniz mekanın ölçüleri alınır.

Mantolama istediğiniz mekanın ölçüleri alınır. Proje: İstedikleriniz doğrultusunda mekana uygun şekilde projemizi birlikte oluştururuz.

İstedikleriniz doğrultusunda mekana uygun şekilde projemizi birlikte oluştururuz. Teklif: Projeyle ilgili detaylı teklifimizi sunarız.

Projeyle ilgili detaylı teklifimizi sunarız. Uygulama: Teklif onayı ile birlikte sözleşmemizi yapıp projeye başlarız.

Teklif onayı ile birlikte sözleşmemizi yapıp projeye başlarız. Teslimat: Belirlenen tarihte projeyi sonlandırır sizinde değerlendirmenizi aldıktan sonra projeyi teslim ederiz.

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Website:

www.duralinsaat.com/











































Tadilat işlerine karar verdiğimizde her şeyin eskisinden daha güzel olacağını umarız ama tadilatta en önemli unsur doğru kişilerle çalışmaktır. Çoğu zaman kendi fikirlerimiz olsa bile hepimiz tasarımcı kullanmak isteriz ama bütçemizi aşacağını düşündüğümüz için bu fikri hep erteleriz. Bunun için Dural Yapı sizin için tüm tadilat planını hazırlar, böylece doğru işleri ve öncelikleri belirleyerek size zaman ve paradan tasarruf sağlar.Isparta Dural Yapı Malzemeleri yetkilisi Müteahhit Alim Dural Yalıtım, izolasyon ve yapılan tadilat işlemleri hakkında detaylı bilgi verdi.Dural Isparta Haber Muhabirine yaptığı açıklamada; '.''''Tasarımın, mekanın yapılış amacına uygun ve doğru kullanılıyor olması çok önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak, iç dünyamıza dönük fikirleri ve rahat olacağımız mekanları hayal edip ona uygun projeler üretmek ve bu mekanları oluşturmaktır.tadilat işlerinde, fonksiyon ve estetiğin uyumunu göz önünde bulundurarak detaylı projelendirme, kaliteli ve uygun malzeme seçimi, titiz bütçelendirme, uygulamada usta işçilik ve en önemlisi işin zamanında teslimi üzerinde önemle durduğumuz bir konudur.''''Yakıt sarfiyatında Yüzde50 oranında tasarruf sağlatan mantolama yapmak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Binanıza mantola yapalım, sıcağa ve soğuğa karşı enerji harcamalarınızı yarı yarıya azaltın.Gerek ısıtma, gerek soğutma için harcanan kaynaklarının mümkün olan en az şekilde kullanılması bina işletim maliyetlerini düşürdüğü gibi dünyamız için de büyük önem taşımaktadır.Mantolama sistemi yapılarda ısınma ve soğutma amaçlı kullandığımız kombi, kalorifer, klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji miktarının %50 oranında azaltabilmektedir. Sistemin ana prensibi hiçbir aralık kalmayacak şekilde yapının dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile kaplanmasıdır.Doğru bir şekilde dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile kaplanan bir binanın korozyon problemini bir daha yaşamayacağını, yaşının sabitleneceğini ve mantolamanın bina ömrü kadar hizmet verebileceği unutulmamalıdır.Isı yalıtımı için harcanan para 3-5 yıl gibi bir sürede kendisini amorti etmektedir.'' Dedi.Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76 (Demirköprü halı saha altı)