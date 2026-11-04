Isparta'nın içme suyu gündeminde asbestli boru ve arsenik iddiası

Osman Zabun'dan Isparta'nın içme suyu için çarpıcı açıklama: Şebekenin yüzde 50'si asbestli....

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, kentin içme suyu altyapısı ve su kalitesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şehir merkezindeki içme suyu şebekesinin yüzde 50'sinin asbestli borulardan oluştuğunu söyleyen Zabun, Eğirdir Gölü'nden alınan suyun içilebilir niteliğine ilişkin de ciddi endişelerini dile getirdi.

Isparta'nın içme suyu geleceği, altyapı sorunları ve su kalitesi yeniden gündeme geldi. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, kentin içme suyu ihtiyacına yönelik değerlendirmelerinde mevcut şebekenin durumuna, arıtma sistemine ve yeni su kaynaklarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Eğirdir Gölü'nden sağlanan suyun kalitesini eleştiren Zabun, mevcut arıtma sisteminin yeterliliğini sorgularken, şehir merkezindeki içme suyu şebekesinin yarısının asbestli borulardan oluştuğunu açıkladı.

"Eğirdir Gölü'nden alınan su bence içilebilecek su değil"

Isparta'nın içme suyu ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Eğirdir Gölü'nden alınan suyun kalitesine ilişkin konuşan Osman Zabun, mevcut arıtma sisteminin yeterli olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Zaman zaman alınan su numunelerinde arsenik oranlarının kabul edilebilir seviyelerin üzerine çıktığını öne süren Zabun, mevcut tesiste ağırlıklı olarak fiziksel arıtma yapıldığını, biyolojik ve kimyasal arıtma sistemlerinin bulunmadığını söyledi.

Zabun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ben bunu saklamıyorum. Her yerde söylüyorum. İçmesinler suyu. Eğirdir Gölü'ne alınan su bence içilebilecek su değil" ifadelerini kullandı.

Yeni su kaynaklarının devreye alınması ve ileri arıtma tesisinin kurulmasıyla Isparta'ya daha kaliteli içme suyu ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Isparta'nın içme suyu şebekesinin yüzde 50'si asbestli

Zabun'un açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri de kentteki içme suyu altyapısı oldu.

Şehir merkezindeki içme suyu şebekesinin yüzde 50'sinin asbestli borulardan oluştuğunu açıklayan Zabun, bu boruların yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Altyapı çalışmalarının vatandaşların gösterebileceği tepkiler nedeniyle ertelenmemesi gerektiğini ifade eden Zabun, sağlık konusunun her türlü kaygının önünde tutulması gerektiğini söyledi.

Zabun, "Vatandaşın tepkisi ayrı bir şey, sağlık ayrı bir şey. Sağlığın tuttuğu yeri hiçbir şey tutmaz. O riski almak zorundayız" dedi.

Asbestli boruların değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Zabun, yolların kazılmasından kaçınmak adına mevcut altyapıyla hizmet vermeye devam edilmesini eleştirdi.

Isparta için yeni su kaynağı devreye alınacak

Isparta'nın içme suyu konusunda Eğirdir Gölü'ne olan bağımlılığını azaltmaya yönelik projeler hakkında da bilgi veren Zabun, Yılanlı havzasındaki suyun Eğirdir Gölü'ne aktarılmasını öngören projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Asıl hedeflerinin ise bu suyun doğrudan Isparta'ya ulaştırılması olduğunu ifade eden Zabun, yaklaşık 50-60 milyon metreküp potansiyel kapasiteye sahip kaynaktan kente yıllık 10-15 milyon metreküp ilave su aktarılmasının planlandığını kaydetti.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle Isparta'nın içme suyu ihtiyacında alternatif bir kaynağa kavuşması ve Eğirdir Gölü'ne olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Yeni iletim hattı ve ileri arıtma tesisi gündemde

Isparta'nın içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yeni yatırımların da planlandığını belirten Zabun, yeni su iletim hattı ve ileri arıtma tesisi için ihale hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla kente daha kaliteli ve güvenli içme suyu sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Zabun, mevcut altyapının yenilenmesinin önemine dikkat çekti.

Isparta'nın içme suyu altyapısı yeniden gündemde

Osman Zabun'un açıklamaları, Isparta'da içme suyunun kalitesi, arsenik oranları, asbestli boruların durumu ve yeni su kaynaklarına yönelik yatırımları yeniden tartışmaya açtı.

Özellikle şebekenin yüzde 50'sinin asbestli borulardan oluştuğu yönündeki açıklama, altyapının yenilenmesine ilişkin beklentileri artırdı.

Isparta'da vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyunun kalitesi ve güvenliği konusunda yapılacak çalışmaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalması bekleniyor.