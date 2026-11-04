Isparta Tarım Fuarı 12 Kasım'da başlıyor! 4 gün sürecek

Isparta 21. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 12-15 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Detay Fuarcılık vatandaşları fuara davet etti.

Isparta Tarım Fuarı 12 Kasım'da başlıyor! 4 gün sürecek
ISPARTA
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Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı 12 Kasım'da kapılarını açıyor

Isparta'da tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşmalarından biri olan 21. Tarım ve Hayvancılık Fuarı için geri sayım başladı. 12-15 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek fuar, dört gün boyunca sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getirecek.

Isparta'da tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik geleneksel hale gelen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 21'inci kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Detay Fuarcılık tarafından düzenlenen organizasyon, 12 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 15 Kasım Pazar günü sona erecek. Dört gün sürecek fuar için ziyaretçilere davet çağrısı yapıldı.

21. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 gün sürecek

Isparta'da her yıl sektör temsilcilerinin ve vatandaşların ilgi gösterdiği fuar, 12-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmelerin takip edilmesi ve sektörle ilgilenenlerin bir araya gelmesi açısından önem taşıyan organizasyonun, dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor.

Detay Fuarcılık'tan vatandaşlara davet

Fuar organizasyonunu gerçekleştiren Detay Fuarcılık, yayımladığı duyuruyla Ispartalıları 21. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na davet etti.

Fuar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0530 950 23 75 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçebilecek.

Isparta'da tarım ve hayvancılık sektörünün buluşma noktalarından biri olması beklenen fuar için hazırlıklar sürüyor.

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Isparta Tarım Fuarı 12 Kasım'da başlıyor! 4 gün sürecek
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