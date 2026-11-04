Isparta ihracatı 438 milyon doları aştı! Yaş meyve ve sebzede yüzde 95 artış

Isparta ihracatı 438 milyon doları aştı! Yaş meyve ve sebzede yüzde 95 artış
ISPARTA
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Isparta ihracatı 438 milyon doları aştı! Yaş meyve ve sebzede yüzde 95 artış

Isparta'nın ihracat performansı 2026 yılında yükselişini sürdürüyor. Ekim ayında 47 milyon 879 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren kentin, yılın ilk 10 ayındaki toplam ihracatı 438 milyon 395 bin dolara ulaştı. Yaş meyve ve sebze ihracatındaki yüzde 95'lik artış ise dikkat çekti.

Isparta ekonomisinde ihracat rakamları yüzleri güldürdü. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, kentin 2026 yılı ekim ayı ihracat verilerini değerlendirerek Isparta'nın dış ticaretteki performansına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Isparta'dan 2026 yılı ekim ayında 47 milyon 879 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 43 milyon 972 bin dolar olan ihracat, bu yıl yüzde 9 artış gösterdi.

Isparta'nın 10 aylık ihracatı 438 milyon doları geçti

Isparta'nın yılın ilk 10 aylık ihracat performansında da artış kaydedildi.

2025 yılının ocak-ekim döneminde 411 milyon 548 bin 914 dolar olan toplam ihracat, 2026 yılının aynı döneminde 438 milyon 395 bin 861 dolara yükseldi.

Böylece Isparta'nın 10 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,52 artarken, ihracat gelirinde yaklaşık 26,8 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Ekim ayında en fazla ihracat madencilik sektöründen

Ekim ayındaki sektörel ihracat rakamlarında madencilik ürünleri ilk sırada yer aldı.

Isparta'nın ekim ayı ihracatında öne çıkan sektörler şöyle sıralandı:

  • Madencilik ürünleri: 8 milyon 873 bin dolar

  • Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri: 8 milyon 760 bin dolar

  • Yaş meyve ve sebze: 8 milyon 233 bin dolar

  • Kimyevi maddeler ve mamulleri: 4 milyon 825 bin dolar

  • Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri: 4 milyon 219 bin dolar

Yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 95'lik artış

Isparta ihracatında en dikkat çekici gelişmelerden biri yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandı.

Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında yaklaşık 54 milyon dolar seviyesinde bulunan sektör ihracatı, 2026 yılının aynı döneminde 105 milyon 280 bin dolara yükseldi. Böylece yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 95 artarak yaklaşık iki katına çıktı.

Ekim ayı özelinde de sektörün performansı dikkat çekti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,37 artış gösteren yaş meyve ve sebze ihracatı, 8 milyon 233 bin dolara ulaştı.

Isparta en fazla ihracatı ABD ve Çin'e yaptı

Isparta'nın ekim ayındaki ihracatında ülke bazında da önemli pazarlar öne çıktı.

Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, Almanya ve Kanada oldu.

Bu beş ülkeye yapılan toplam ihracat 26 milyon 377 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ITSO'nun hedefi daha fazla firmayı ihracatla buluşturmak

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, ihracatın daha fazla firmaya yayılmasını ve Isparta'daki işletmelerin uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Katma değerli üretimin geliştirilmesine ve Isparta markalarının yurt dışında daha fazla tanınmasına önem verdiklerini vurgulayan Çelik, günümüz dünyasında yalnızca üretmenin yeterli olmadığını, doğru ürünün doğru pazara, uygun kalite ve rekabetçi fiyatla sunulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde yeni ihracat pazarlarına ulaşılması, ihracatçı firma sayısının artırılması, katma değerli üretimin geliştirilmesi ve markalaşmanın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Çelik, ihracat rakamlarının elde edilmesinde emeği bulunan tüm firmalara, üreticilere ve çalışanlara teşekkür etti.

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