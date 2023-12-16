ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI

METEOROLOJİK UYARI

Başlama Zamanı: 16.12.2023 00:00 TSİ

Bitiş Zamanı: 16.12.2023 23:59 TSİ

Değerli Isparta ve Burdur Sakinleri,

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (16.12.2023 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Burdur’un doğu kesimleri (Bucak, Ağlasun ve Çeltikçi) ile Isparta’nın güney kesimleri (Sütçüler ve Aksu) için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Bu nedenle, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olun. Yağışın etkili olacağı bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın, güvenlik önlemlerini gözden geçirerek gerekli tedbirleri almaları önemlidir.

Meteoroloji ve İl Afet Acil Durum Müdürlüklerinin duyurularını takip etmeyi unutmayın.

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

Saygılarımızla,

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ