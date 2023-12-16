Bankadan parayı çekmeye geldiği sırada yakalan

ÖNEMLİ DUYURU

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde, Çorum ilinde faaliyet gösteren araç alım-satım sitesi üzerinden araç almaya gelen mağdurları 1.800.000 TL dolandıran H.Ö. isimli şahıs, bankadan parayı çekmeye geldiği sırada yakalanmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edilmiştir. Emniyet güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla özverili bir şekilde çalışmalarına devam edecektir.

Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan gelen bilgilere duyarlılık göstermelerini ve şüpheli durumları derhal güvenlik birimlerine bildirmelerini önemle hatırlatırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta Emniyet Müdürlüğü

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği



