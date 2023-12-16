Isparta Emniyeti Haber Üzerine Düğmeye Bastı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 14.12.2023 tarihinde saat 15.10 sıralarında sosyal medyada yer alan bir haber üzerine harekete geçmiştir. Haberde, 221 Gölcük Caddesi üzerinde trafik işaretlerine uymayarak ters yönde seyir eden bir otomobilin tespit edildiği bildirilmiş, bu doğrultuda gerekli incelemeler yapılmıştır.Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu ihlalin 12.12.2023 tarihinde saat 15.50 sıralarında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Güvenlik kameraları ve KGYS görüntüleri üzerinden araştırmalarını sürdüren ekipler, araç ve sürücüsünü başarılı bir şekilde tespit etmiştir.Araç sürücüsüne, kural ihlalleri nedeniyle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H maddesi uyarınca 4064 TL idari para cezası uygulanmıştır. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.