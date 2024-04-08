Ailelere Müjde: Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Yarın Hesaplarda!



Bakanlık Duyurdu: Aylık 7 Bin 608 TL Ödeme Yapılacak



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin yarın (pazartesi) hesaplara yatırılacağını duyurdu.



Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çektikleri yardımların yarın hesaplara yatırılacağını belirten Bakan Göktaş, bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin kişi için toplam 4,2 milyar lira ödeme gerçekleştireceklerini aktardı.



Açıklamada ayrıca, Evde Bakım Yardımı'nın ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve aileleri için önemli bir destek olduğu ve bu ödemelerin düzenli olarak yapılacağı vurgulandı. Evde Bakım Yardımı, ailelere sağlanan bu destekle ihtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.