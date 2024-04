Bayrama İki Gün Kala Kırmızı Et Fiyatlarına Rekor Zam!



Ekonomik Kriz ve Artan Enflasyonun Etkisiyle İkinci Zam Şoku



Artan enflasyon ve ekonomik krizle birlikte kırmızı et fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. Bayram öncesi ikinci zam haberi, vatandaşları endişelendirirken, etin ulaşılabilirliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanacağı öngörülüyor.



CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in açıklamalarına göre, hayvancılık sektörü zor durumda ve ekonomik kriz vatandaşın alım gücünü düşürmüş durumda. Kırmızı ete gelen zamların, hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarındaki sorunların bir sonucu olduğu belirtiliyor.



Ulusal Et Konseyi'nin raporuna göre, İç Anadolu Bölgesi'nde dana ve kuzu karkas etlerine rekor zamlar yapıldı. Bu zamla birlikte dana karkas etinin kilo fiyatı 32 lira 70 kuruş, kuzu karkas etinin kilo fiyatı ise 11 lira 40 kuruş arttı.



Güncel et fiyatlarına göre dana eti kesim fiyatı 324,04 TL'den 330,57 TL'ye, kuzu eti kesim fiyatı ise 400,41 TL'den 401,59 TL'ye yükseldi. Bu artışlarla birlikte vatandaşlar, bayram alışverişlerinde et fiyatlarındaki yükselişle karşı karşıya kalmış durumda.