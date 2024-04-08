Akaryakıt Fiyatları Alarm Veriyor! Milyonlarca Araç Sahibini Bekleyen Kötü Haber



Ekonomist Remzi Özdemir'den Uyarı: Akaryakıt Fiyatları Tavan Yapacak



Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında beklenen ciddi artışlar, araç sahiplerini endişelendiriyor. Ekonomist Remzi Özdemir'in açıklamalarına göre, ülke genelinde akaryakıt fiyatları roket gibi fırlayacak.



Özdemir, Türkiye'de artacak olan zam yağmuruna işaret ederek, AK Parti'nin kalan 4 yıl içinde vatandaşları memnun etmeye dair bir kaygısı olmadığını vurguladı. Asgari ücretli ve emeklinin zam beklentilerinin boşuna olduğunu söyleyen Özdemir, "İktidardan asgari ücretli, emekli, memur artık ekstra bir şey beklemesin." dedi ve halkı ağır bir faturanın beklediğini dile getirdi.



Akaryakıt fiyatlarına da değinen Özdemir, kısa sürede ciddi bir zam beklediğini ve akaryakıt fiyatlarının 60 TL'ye çıkacağını belirtti. Petrol fiyatlarının 90 doları aştığını ifade eden Özdemir, “100 doları geçerse aynı zamanda bu ülkedeki dış ticaret dengesini bozarak yine vatandaşı da etkileyecek." uyarısında bulundu. Bu durumun özellikle araç sahiplerini ve genel olarak tüm vatandaşları ekonomik olarak olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.