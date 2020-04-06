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Ödemeler yarın başlıyor...

Ödemeler yarın başlıyor...
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor
Koronavirüs karantinası dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında düzenli sosyal yardım alanlara biner liralık nakit yardımın dağıtımı gerçekleştirildi. Yarından itibaren de emeklilerin bayram ikramiyesinin erken ödemesine başlanacak. Emeklilerin ikramiye ödemeleri 5 günde tamamlanacak.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler uyarınca, 2 milyon 111 bin haneye 1000’er liralık yardım yapıldı. PTT şubeleri önünde sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde yığılmalar yaşanması üzerine, dağıtım görevlilerce evde gerçekleştirildi.

Yarından itibaren de 12 milyonu aşkın emeklinin bayram ikramiyelerinin ödenmesine başlanacak.

Normalde gelecek ay Ramazan Bayramı’nın öncesinde yapılması gereken ödemeler, yaklaşık 6 hafta öne çekildi. SSK emeklilerinin ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihlerinde, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri de 11 Nisan’da ödenecek.

Habertürk'teki habere göre; SSK emeklilerinin ikramiyeleri emekli aylığı ödeme tarihine göre yapılacak. Buna göre, aylık ödeme tarihi 17, 18, 19 olanlar 7 Nisan’da, 20, 21, 22 olanlar 8 Nisan’da, 23, 24 olanlar 9 Nisan’da, 25, 26 olanlar da 10 Nisan’da ikramiyelerini alacak.
 
 
Emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşların ikramiyeleri evlerine teslim edilecek. Kamu bankaları normalde 76 yaş üstü yaşlıların aylıklarını evinde ödüyordu. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla, 65 yaş üstündeki tüm emeklilere benzer hizmet verilmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

İkramiye ödemesi normalde, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan gelir ve aylık almakta olanlara yapılıyor. Ödeme tarihinin öne çekilmesi nedeniyle, mayıs ayında emekli aylığı almaya başlayacak kişilerin ikramiye almaları mümkün olmayacaktı.
Son torba kanun ile bir değişiklik yapılarak bu konudaki olası mağduriyetler önlendi. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak.

Buna göre, 1-30 Nisan tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren SSK’lılar ve BAĞ-KUR’lular ile 15 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren Emekli Sandığı iştirakçileri, bayram ikramiyesi alabilecekler. Yeni emeklilerin bayram ikramiyesi, ilk emekli aylıkları ile birlikte ödenecek.

Emeklilere bayram ikramiyesi, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alanlara yapılıyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık bağlanan kişiler ikramiye alabiliyor.

Türkiye’de ayrıca bazı bankalar ve sigorta şirketlerince kurulmuş 17 özel emeklilik sandığı bulunuyor. Bu sandıklardan emekli aylığı almakta olanların sayısı ocak ayı itibarıyla 107 bin 115 kişi. Sandıklardan emekli olan kişiler, bayram ikramiyesinden yararlanamıyor. Bu durum emekliler arasında ayrımcılığa yol açıyor. Bunların emekli aylıkları genel olarak SSK’lıların aylıkları düzeyinde. Çok yüksek aylık alan bir kesim değil. Kaldı ki, SGK’dan ikramiye ödenmesinde emekli aylığı tutarı konusunda bir kriter bulunmuyor. Herkes ikramiye alabiliyor.

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, sadece bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sadece bin lira tutarında ikramiye ödenecek.

Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.
 
 
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