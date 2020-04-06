Sokağa çıkma yasağına uymama cezası ne kadar? 20 altı ve 65 yaş üstü kişilerin..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına uymamaları halinde para cezasına uygulanacağını açıkladı. Peki sokağa çıkma yasağına uymama cezası ne kadar?



İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 İl Valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 65 yaş üstü ve 18- 20 yaş arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Buna göre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak. Peki sokağa çıkma yasağına uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?



Doğum Tarihi 01.01.2000-01.01.2002 Tarihleri Arasında (18-20 yaş aralığında) Olmakla Beraber;

- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

- Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Hemen belirtelim ki sokağa çıkma yasağını ihlal kabahatler kanunu kapsamında değerlendiriliyor.

Kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.

Para Cezasına Rağmen Evine Dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.



SOKAĞA ÇIKAMAYANLAR NASIL ALIŞVERİŞ YAPACAK?

Bakanlık, sınırlama getirilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturulacağını açıkladı. İhtiyaçlar için 112, 155, 156 numaralarının aranabileceği ifade edildi.

