Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Tekirdağ’a bağlı Süleymanpaşa Belediyesine gülsuyu ve gül parfümü hediye edildi. Tekirdağ’ın cadde ve sokakları gül kokmaya başladı.
Isparta’da hazırlanan gülsuyu ve gül parfümü Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün tarafından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e hafta sonunda teslim edildi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in şehrimize hediye ettiği gül parfümü, Isparta Belediye Başkan Yardımcımız Fahretdin Gözgün tarafından belediyemize teslim edildi. Bundan böyle temizlik ekiplerimiz tarafından temizlenen cadde ve sokaklarımız gül kokacak” dedi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, şahsı ve Süleymanpaşalı hemşehrileri adına teşekkür etti.