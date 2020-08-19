Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: 8. ve 12. sınıflar hariç izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında, "Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme yetiştirme kursu adı altına yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi.

Gelen son dakika haberine göre Bakan Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme yetiştirme kursu adı altına yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini söyledi.Milli Eğitim Bakanı, bu yetiştirme kursunun verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını kaydetti.