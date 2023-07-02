Gayrimenkul Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor: Noterler Aracılığıyla Güvenli İşlemler

Gayrimenkul satışlarında önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. 4 Temmuz itibarıyla, gayrimenkul satış sözleşmeleri artık noterler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu yeni uygulama ile birlikte, noterler satışa konu olan gayrimenkul hakkında tüm bilgileri kontrol edecekler. Konutlar, arsalar, iş yerleri gibi tüm taşınmazların alım-satım işlemleri noterlerde gerçekleştirilebilecek.

Türkiye Noterler Birliği'nin elektronik randevu uygulaması üzerinden randevu alınması gereken noterlerde gerçekleştirilecek olan gayrimenkul satış işlemleri için, tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ve satış bedeli gibi bilgiler sisteme girilecek ve ilgili belgeler yüklenecektir. Noterler, başvuruyu Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak ve herhangi bir engel durumu olmadığında taraflara randevu verecektir.

Bu yeni düzenlemeye göre, noterlerde gerçekleştirilecek gayrimenkul satış işlemleri için tapu harcının yanı sıra noter ücreti de ödenecektir. Noter ücreti, taşınmazın değerine bağlı olarak belirlenecek olup, minimum 500 TL ve maksimum 4.000 TL olacaktır. Tapu dairesinde yapılan işlemlerde ise satış bedelinin yüzde 4'ü kadar tapu harcı ödenmektedir.

Bu yeni uygulama ile gayrimenkul satışlarının güvenliği ve şeffaflığı artırılmış olacak. Noterlerin denetimi altında gerçekleştirilen bu işlemler, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Hem alıcı hem de satıcı için daha güvenli bir ortam sağlayarak, gayrimenkul satışlarının daha sağlam temeller üzerine oturmasını sağlamaktadır.