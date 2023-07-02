Isparta’nın çeşitli park ve cadde kenarlarında ıhlamur ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar Haziran ayının girmesiyle birlikte çiçek açtı. Ağaçların açtığı çiçekler muhteşem bir kokusu salgılarken, vatandaşlar bu güzel kokuyu içine çekmek için ağaçların altında yürüyüşe çıkıyor veya dinleniyor. Kışın çayı soğuk algınlığına karşı tüketilen ıhlamurların çiçeklerinin kilosu yüzlerce liradan satılıyor. Ama Isparta'da mevsiminde toplandığında bedava. Umarız ıhlamurları toplarken kimse ağaçlara zarar vermez...!!!