Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'daki federasyon genel merkezinde yaptığı açıklamayla, Temmuz ayı başından itibaren ekmek fiyatlarında bir zam yapıldığını duyurdu. Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatlarının 7 ile 7.5 lira arasında olacağını belirtti. Bu zam kararıyla birlikte, önceden dolaşan söylentilere rağmen fırıncıların, tüm zorluklara rağmen ekmeği 5 liradan satmayı başardığını vurguladı.

Açıklamasında Balcı, fırıncılık faaliyeti olmayan kişilerin ve derneklerin ekmek fiyatları hakkında açıklama yapmalarını uygun bulmadığını ifade etti. Bu konuda bilgilendirme yapma yetkisinin sadece fırıncılar federasyonunda olduğunu vurguladı. Balcı ayrıca, Un Sanayicileri Başkanı'nın ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmasının yanlış olduğunu belirterek, un fiyatları üzerinden açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

Balcı, temmuz ayı içerisinde illerdeki ekmek fiyatlarının kademeli olarak yürürlüğe gireceğini ve farklı bölgelerde 200 gram ekmeğin 7 lira, bazı bölgelerde ise 210 gram ekmeğin 7.5 lira olarak uygulanabileceğini belirtti. Ancak, fiyatların yerel koşullara göre değişebileceğini ve 200-220 gram arasında farklılık olabileceğini sözlerine ekledi. Balcı, esnafın bu fiyat farkını mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştığını ve sektördeki sorunları çözmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Ayrıca, maksimum kilogram fiyatının 35.5 lirayı aşmayacağı tahmininde bulundu.