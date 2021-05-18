Nasıl DJ Olabilirim?
Müzik tutkunu olanlar için DJ’lik ideal bir meslektir. DJ’liğe ve DJ ekipmanlarına merakı olan kişiler, nasıl DJ olabilirim? sorusunu sıkça sormaktadır. Başkalarına müzik zevkinizi yaşatmak ve kalabalık gruplara hitap etmek için DJ’lik ideal bir meslektir. Elbette sıkı ve yoğun bir tempoyla çalışmak gerekmektedir. DJ’lik eğitimi alabileceğiniz gibi, ekipmanlara sahip olarak kendiniz de müzik yapabilirsiniz. Özellikle gençlerin DJ olmak konusunda yoğun bir talebi bulunmaktadır. Hem eğlenmek hem de para kazanmak mümkün olduğu için DJ olma fikri, gençlerde popüler olan bir fikirdir.
Peki, dj nasıl olunur? DJ olmak için ilk olarak müzik kültürünün çok geniş olması gerekmektedir. Her türlü müzik çeşidini bilmeli ve melodilerine hakim olmalısınız. Nasıl Dj olunur? sorusuna ‘’kendi müzik tarzınızı belirleyerek’’ diye cevap verebiliriz. Eğer müzik tarzınızı belirlerseniz, belli bir kategoride müzik yaparak tarzınızı yansıtabilirsiniz. DJ’lik, şarkıların art arda çalınması demek değildir. Şarkılar arasındaki geçişler ile müziği bir bütün halinde insanlara sunarak, insanları eğlendirmek ilk amaçtır. Peki, hangi alanlarda DJ’lik yapılır? İşte detaylar!
Hangi Alanlarda DJ’lik Yapılır?
Oldukça farklı alanlarda DJ’lik yapmak mümkündür. Bunun için öncelikle alanın belirlenmesi gerekir. Belli eğitimlerin alınması ve zaman için tecrübe kazanılması ile DJ olunabilir. Eğlenceyi ve müziği seven çoğu kişi için DJ’lik, severek yapılacak bir meslektir. Gece kulüplerinde ve barlarda çalmak genel olarak ilk hedeftir. Beste yapıp, kendi parçalarını çalmak da bir ikinci hedef haline gelir.
Meslek seçiminde yeteneklere göre seçim yapmak, en önemlisidir. Bir şeyler üretmek ve müzik dinlemeyi seviyorsanız bu meslek tam da size göre olabilir. Nasıl DJ olurum? sorusuna cevap olarak ‘’başka DJ’leri gözlemleyerek’’ yanıtı verilebilir. Yerli ve yabancı DJ’lerin işlerini ve müziklerini dinleyerek kendi tarzınızı yaratma konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Bu sayede farklı alanlara göre müzik kategoriniz de belirlenecektir. Böylece hedeflerinize ulaşmak ve DJ’lik kariyerinizi geliştirmek noktasında da önemli bir avantaja sahip olursunuz.
DJ’lik için Başlangıç Ekipmanları Neler Olmalı?
Yeteneğin ve müzik kültürünün bir araya geldiği bir meslek olan DJ’lik için belli başlı ekipmanlar gerekmektedir. Bu ekipmanlar, birçok elektronik cihazın bir araya geldiği aletlerdir. DJ’lik için başlangıç ekipmanları neler olmalı? sorusunun cevabı, bu mesleği seçenler için çok önemlidir. Controller cihazınızı bilgisayarınıza bağlayarak müzikler arası geçişleri ve müzikleri birbirine bağlamayı kontrol edebilirsiniz. Bu aşamaya mutlaka dikkat etmek durumundasınız.
Başlangıç için controller ve bir CDJ sahibi olmak, yeteneğinizi geliştirmek için yeterli olacaktır. Bilgisayardaki müziklerin bir ortamda toplayarak, çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. DJ ekipmanları başlangıç seviyesi için uygun fiyatlar ile satılmaktadır. Mixer cihazı ile işlerinizi harmanlayacağınız geniş bir alanı size sunmaktadır. Seslerin geçişini, kalitesini ve kitlelere nasıl geçtiğini duymak için kaliteli bir kulaklığa da ihtiyacınız vardır.
Pioneer Nedir Dj Ekipmanları
DJ’lik alanında kullanılan en iyi ekipmanların altında Pioneer imzası vardır. DJ kabinleri, hoparlörler, kulaklıklar, mikser vb. tüm elektronik cihazlar DJ’lik için önemlidir. Pioneer markasında DJ’liğe girerken başlangıç setlerini bulabilirsiniz. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin bir arada bulunduğu bu marka, DJ’lik mesleğini seçenlerin ilk adımları için idealdir. Ayrıca kolay kullanımı vardır. Bu sayede kısa sürede başlangıç seviyesi atlatılabilir.
Dünyaca ünlü DJ’lerin kullandıkları ürünler arasında bu markanın ismine sıkça rastlanır. Ürünler uzun ömürlü kullanıma uygun olurken, kaliteli müzik dinletmek için en iyi müzikleri yapmanızı sağlamaktadır. Başlangıç ya da profesyonel kullanıma göre birçok ürün seçimine imkan tanımaktadır.
Pioneer DJ Kulaklık
DJ’likte olmazsa olmaz parçalardan bir tanesi şüphesiz ki kulaklıklardır. Kulaklık müziğin karşı tarafa nasıl geçtiğini en net şekilde duymanızı sağlar. Pioneer DJ kulaklık, kaliteli müzikler çıkarmanız için başlangıç ekipmanları arasında yer almaktadır. Ses kalitesini, oluşan sorunları kulaklık sayesinde fark edersiniz. Mixer ile yaptığınız şarkı geçişleri kulaklık sayesinde net bir şekilde duyarsınız. Kablolu seçeneklerin yanında, kablosuz seçeneklerle de Sesçibaba'dan temin edebilirsiniz.
Kulaklık alınırken, kulaktaki rahatlığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Uzun saatler kulakta duracağı düşünülürse, acıtmayan ve rahat kullanımlı bir kulaklık DJ’liğe girişte önemlidir. Gece kulübünde, etkinliklerde veya kendi bestelerinizi yaparken kulaklık seçimi, tüm melodilerin en net halini duymanızı sağlamaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında profesyonel DJ ekipmanlarına başlangıç yaparak sahip olursanız; DJ olma yolunda çok daha emin adımlarla ilerlemiş olursunuz.