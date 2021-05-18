Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlattığı özgürlük hareketi ile ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız bir Türkiye’nin temellerini atmış ve bu hareket, milletimizin aydın bir geleceğe olan inancıyla, azim ve kararlılıkla yürüttüğü milli mücadele ile zaferle taçlanmıştır.Asil Milletimizin, tüm zor şartlara rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirdiği milli mücadele ile Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında topyekûn kenetlenerek hiç bir gücün, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, birliğinin ve bağımsızlığının elinden almasına fırsat vermeyerek, başlattığı Kurtuluş Savaşı ile esaretten özgürlüğe kavuşmuştur.Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, gelecekte daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşması için bizlere ve özellikle de 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençliğin; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kalbini, ruhunu ve yaşamını adadığı vatan sevdasını, onun bilim, akıl, cesaret ve inançla yoğrulmuş Türkiye Cumhuriyeti’mizin var oluş ilkelerini bir asırlık heyecanla yeniden yüreğimizde hissediyoruz.Samsun’a doğru attığı ilk adımla yaktığı bağımsızlık ateşinin, 102. Yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve gururuyla, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Cumhuriyete sahip çıkan, vazifeye hazır, asıl gücün damarlarındaki asil kanda saklı olduğunu bilen tüm gençlerimizin de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; sağlık ve başarılar diliyorum.