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​Muhasebe öğrencileri ustaları ile buluştu

​Muhasebe öğrencileri ustaları ile buluştu
ISPARTA 0
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Muhasebe öğrencileri ustaları ile buluştu
Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Isparta Ticaret Meslek Lisesi) Muhasebe öğrencileri alanında başarılı olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Piyasa şartlarını gözlemleyen ve bu doğrultuda mesleki eğitim veren Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin farkındalıklarını artırmak amacı ile muhasebe alanındaki işletmelere ziyaretler düzenliyor.
Öncelikle Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında oda başkanı Hüseyin Karaca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen meslek lisesi öğrencileri duayenlerden muhasebeciliğin inceliklerini ve deneyimlerini dinlediler.
Öğrenciler Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında ise tecrübeli bir serbest muhasebeci ve mali müşavirlik  bürosunda stajın önemi ve meslek lisesinde eğitim almanın getirdiği avantajlar ziyaretler sonrası öğrencileriler ile  paylaşıldı. 
Serbest muhasebeci ve mali müşavir Osman Köse bir çok stajyerin lise eğitimini tamamladıktan sonra staj yaptıkları işletmelerde istihdam imkanı elde ettiklerinin altını çizdi. Meslek eğitiminin lise döneminde başlamasının öğrencileri iş hayatında başarıya götürdüğü ve iş yerlerinin daha çok meslek lisesi öğrencilerini tercih ettiklerinin altını çizdi.
 
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