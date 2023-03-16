METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA’DAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Çarşamba akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak yağışların, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu yoğun yağışların 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına dönüşmesi tahmin ediliyor.

Ancak, yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklar da yaşanabilir. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Özellikle sel ve su baskını riski olan bölgelerdeki vatandaşların, gerekli önlemleri alarak güvenli bölgelere geçmeleri önemlidir. Ayrıca, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği düşünüldüğünden, sürücülerin trafiğe çıkmadan önce araçlarının bakımlarını yapmaları ve yola çıkarken hızlarını düşürmeleri gerekmektedir.

Bu olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler, vatandaşların güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda, yetkililere ivedilikle haber verilmesi gerekmektedir.



Başlama Zamanı : 16.03.2023 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 17.03.2023 23:59 TSİ





