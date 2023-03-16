isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

Borcu olanlara büyük fırsat! Enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek

Borcu olanlara büyük fırsat! Enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Borcu olanlara büyük fırsat! Enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek

SGK'ya isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi borcu bulunanlar yapılandırma kanunu kapsamında ödeme kolaylığından yararlanacak. Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek.

 
Vergi ve prim başta olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve prim borçları ile cezalar ve kamuya olan diğer borçlar için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapılabilecek. İlk taksit ve peşin ödemeler haziran ayında gerçekleştirilecek.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yapılandırma başvurusunda bulunanların gecikme faiz ve cezaları silinerek bunun yerine hesaplanan enflasyon farkı dikkate alınacak. Peşin ödeme yapanlar için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek ve sadece yüzde 10 enflasyon farkı ile borcun anapara tutarı alınacak. İsteyenler 48 aya kadar taksitle ödeme yapabilecekler. Taksitle ödemede ise borç anapara + enflasyon farkına yıllık yüzde 9 oranında vade farkı uygulanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na(SGK) borcu olan işveren ve BAĞ-KUR’luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de yapılandırma hakkından yararlanacak. Böylece, EYT’li olduğu halde prim borcu veya eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar kanunundan yararlanamayan birçok kişi yapılandırma kolaylığından istifade ederek emekli olabilecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNU GECİKTİRMESİN
2008 yılında çıkartılan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesinde SSK’ya tabi olarak da isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyordu. 5510’dan sonra ise sadece 4B (BAĞ-KUR) statüsünde isteğe bağlı sigorta uygulamasına geçildi.
1 Mayıs 2003 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden 30 Eylül 2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları yukarıda özetlediğimiz kurallara göre yapılandırılabilecek.
2008’den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 12 ay içerisinde ödemeleri gerekiyor. Bu süre içinde primin ödenmemesi halinde ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri de isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyorlar.
İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendisi ödeyenlerin mart ayı içinde başvurmaları halinde 2022 Nisan ayından sonraki aylara ait prim borçları yapılandırılabilecek. Başvuruyu nisan ayında yapanlar 2022 Mayıs ayından; başvuruyu mayıs ayında yapanlar ise 2022 Haziran ayından sonraki primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecekler.

AVUKAT VE NOTERLERİN TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARI
Avukat ve noterler 2008 öncesinde topluluk sigortası kapsamında prim ödüyorlardı. Topluluk sigortası uygulaması 1 Ekim 2008 tarihinde sona erdi. Avukat ve noterlerin, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sürelere ait prim borçları yapılandırılabilecek. Baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgelemeleri halinde tescil işlemi yapılacak ve oluşan prim borçları 4A (SSK) kapsamında çalışılmış sayılarak yapılandırılacak.
Avukat ve noterlerin 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki tüm prim borçları ise 4B (BAĞ-KUR) kapsamında çalışılmış sayılarak yapılandırmaya tabi tutulacak.

PART TİME ÇALIŞANLARA EKSİK GÜNLERİ TAMAMLAMA KOLAYLIĞI
Kamuoyunda part time çalışma olarak adlandırılan kısmi süreli çalışanlar ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyebiliyorlar. Bu şekilde yapılan isteğe bağlı sigorta primleri 4A (SSK) kapsamında değerlendiriliyor. Kısmi süreli çalışanların primlerini normalde aynı ay içinde tamamlamaları gerekiyor. Part time çalışanlar son bir yıl içinde ödenmemiş primlerini, yukarıda anlattığımız 12 ay kuralına uygun olarak başvurdukları takdirde yapılandırma hakkından yararlanabilecekler.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ÇALIŞANLAR VE SANATÇILAR
5510 Sayılı Kanun’un Ek 6’ncı maddesi kapsamında ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle ay içinde on günden az çalıştırılanlar 1 Mart 2011 tarihinden beri sigorta primlerini kendileri ödüyorlar. Bu kişilerden halen sigortalılığı devam edenler veya sigortalılığı sona erenler 1 Mart 2011 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primlerini yapılandırabilecekler.
Ek 6 kapsamında çalışanların işsizlik sigortası primi de isteğe bağlı bulunuyor. Ancak, işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahil edilmeyecek.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
METEOROLOJİ'DEN ISPARTA İÇİN KRİTİK UYARI: YARINA DİKKAT!
Borcu olanlara büyük fırsat! Enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek
Isparta'da en uygun fiyatlı yumurta seçenekleri Çevik Gıda'da
Araç sahiplerine müjde: indirim geliyor!
Eylül Minel'de Ramazan süresince sıcak tahin kg fiyatı 75 TL
Isparta Bakkallar Odası’ndan Esnaflara Belge Uyarısı
TOGG FİYATINDA 1 MİLYON TL BEKLENTİSİ HAKİM
​Via Market Temizlik - Ambalaj: Toplu Tüketim Alanlarının Çözüm Ortağı!
Isparta'da 3 ayrı trafik kazası...
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI
YKS için son dakika yeni karar! YÖK duyurdu...
Isparta'da müzik tutkunlarına güzel haber!
Etin fiyatını sert düşürecek hamle!
Noterlik ücretlerine yüzde 100 zam!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni zorunluluk geliyor
Yapılandırma teklifi Meclis'te... 14 milyon kişiyi kapsıyor
​Isparta'da etin kaliteli ve lezzetli adresi Türker Et Kasap
EYT'liye emeklilik başvurusunda '8 Kod' uyarısı! Tazminatınız yanabilir
EYT'liye çifte bayram! İkramiye dahil edilecek
EYT açıklaması! Merak edilen soru yanıt buldu: Hepsinde kaldıracağız
Et fiyatına 'açıklanamayan' büyük zam: Kasaplar bile isyan etti
EYT'liler banka promosyon tutarları açıklandı
Eylül Minel'den kaliteli, lezzetli sıcak tahin ve tahin helvası: Mutlaka deneyin!
Eksik primliye EYT fırsatı! İşte yeni gelişmeler
Isparta'daki okul depreme dayanıksız çıkınca yıkım kararı alındı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-doner-siperis-telefoniadres isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

​Via Market Temizlik - Ambalaj: Toplu Tüketim Alanlarının Çözüm Ortağı! ​Via Market Temizlik - Ambalaj: Toplu Tüketim Alanlarının Çözüm Ortağı! 11 Mart 2023
Eylül Minel'de Ramazan süresince sıcak tahin kg fiyatı 75 TLEylül Minel'de Ramazan süresince sıcak tahin kg fiyatı 75 TL14 Mart 2023
Duşbank, şık tasarımları uygun fiyatlarla sunar!Duşbank, şık tasarımları uygun fiyatlarla sunar!09 Mart 2023
Isparta'da traktör hırsızlığı olayı...Isparta'da traktör hırsızlığı olayı...09 Mart 2023
Isparta'da 3 ayrı trafik kazası...Isparta'da 3 ayrı trafik kazası...11 Mart 2023
Isparta Bakkallar Odası’ndan Esnaflara Belge UyarısıIsparta Bakkallar Odası’ndan Esnaflara Belge Uyarısı13 Mart 2023
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARIISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI11 Mart 2023
TOGG FİYATINDA 1 MİLYON TL BEKLENTİSİ HAKİMTOGG FİYATINDA 1 MİLYON TL BEKLENTİSİ HAKİM13 Mart 2023
Isparta'da en uygun fiyatlı yumurta seçenekleri Çevik Gıda'daIsparta'da en uygun fiyatlı yumurta seçenekleri Çevik Gıda'da14 Mart 2023
Isparta'da son dönemlerde yaşanan ilginç olaylarIsparta'da son dönemlerde yaşanan ilginç olaylar09 Mart 2023
Isparta'da Hızlı, Güvenilir ve Uygun Fiyatlı Bilgisayar ve Tablet Tamiri Sena Bilgisayar'daIsparta'da Hızlı, Güvenilir ve Uygun Fiyatlı Bilgisayar ve Tablet Tamiri Sena Bilgisayar'da11 Mart 2023
ISPARTA-ANTALYA YOLUNDA 2 TRAFİK KAZASIISPARTA-ANTALYA YOLUNDA 2 TRAFİK KAZASI11 Mart 2023
YKS için son dakika yeni karar! YÖK duyurdu...YKS için son dakika yeni karar! YÖK duyurdu...09 Mart 2023
Araç sahiplerine müjde: indirim geliyor!Araç sahiplerine müjde: indirim geliyor!14 Mart 2023
CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi olduCK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu14 Mart 2023
AKS’DE BUGÜN UZUN PERŞEMBEAKS’DE BUGÜN UZUN PERŞEMBE09 Mart 2023
SAYIN VALİMİZİN 12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ MESAJLARISAYIN VALİMİZİN 12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ MESAJLARI11 Mart 2023
Piramitler Nasıl İnşa Edildi? İşte bazı teoriler...Piramitler Nasıl İnşa Edildi? İşte bazı teoriler...11 Mart 2023
ISPARTA'DA DESTEK ALARAK MANTARHANE AÇTILARISPARTA'DA DESTEK ALARAK MANTARHANE AÇTILAR11 Mart 2023
Isparta'da elma yüklü tır kazası? Isparta'da elma yüklü tır kazası? 12 Mart 2023