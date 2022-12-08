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Anketten 2023 yılı asgari ücret için 7845 TL rakamı çıktı

Anketten 2023 yılı asgari ücret için 7845 TL rakamı çıktı
ISPARTA
G.Tarihi: 07.12.2022 20:58
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Asgari ücret için en kritik rakam açıklandı: İşte anketten çıkan zam oranı

Son dakika... Bakanlığın 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlattığı araştırma sonuçları açıkladı. Anketten 2023 yılı asgari ücret için 7845 TL rakamı çıktı.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 TL oldu.
2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından başlatılan, Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı.

Türkiye genelinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 50’sini kadınlar, yüzde 50’sini ise erkekler oluşturdu. Yüzde 18,1’ini ilkokul ve altı, yüzde 18,1’ini ortaokul/ilköğretim, yüzde 37,3 lise ve dengi, yüzde 26,5’inin ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8’i özel sektörde işçi olarak çalışıyor. Yüzde 17,4’ü ev hanımı, yüzde 16,1’i emekli, yüzde 7,9’u öğrenci, yüzde 6,7’si küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan, yüzde 3,8’i kamu sektöründe işçi olarak çalışan, yüzde 3,7’si devlet memuru, yüzde 3,2’si işsiz olan, yüzde 2’si uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışan, yüzde 1,9’u çiftçilik/hayvancılıkla uğraşan, yüzde 1,8’i üst düzey yönetici olan, yüzde 1,7’sinin diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanıtladığı araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

İŞVEREN 7 BİN TL DEDİ

İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı  asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu.
İşçi ya da işveren olmayan  çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

‘Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?’ sorusunun sorulduğu  araştırmada katılımcıların yüzde 55’i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45’i  ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8’i asgari ücretin artırılmasının işsizlik  oranını da artıracağını düşünüyor.
 
Katılımcılara kişisel aylık gelirleri sorulduğunda; yüzde 26,8’i asgari ücret, yüzde 15,8’i 5 bin  500 TL ve altı, yüzde 24,8’i 5 bin 501-8 bin TL arası, yüzde 17,6’sı 8 bin 1-10 bin TL arası, yüzde 11,1’i 10 bin 1 ila 15 bin TL arası yüzde 3,9’u ise 15 bin 1 TL ve üzerinde aylık gelire  sahip olduğunu belirtti.
 
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