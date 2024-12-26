MOTOSİKLET HIRSIZI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

14 Aralık 2024 tarihinde Isparta’da meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı.Olay, C.K.Ö. isimli şahsın, evinin önünde bulunan motosikletinin çalındığını belirterek şikayetçi olmasıyla gündeme geldi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, 280 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin Ş.S. isimli şahıs olduğunu tespit etti.Şüpheli Ş.S.'nin çaldığı motosikleti oturduğu binanın 3. katına çıkardığı ve burada motosikleti parçalayıp elden çıkarmaya çalıştığı belirlendi. Yapılan operasyonla suçüstü yakalanan Ş.S. gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemeceAsayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayın aydınlatılmasındaki özverili çalışmaları takdir topladı.