ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Isparta Valiliği, gün boyu etkili olan kar yağışı ve bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle taşımalı sistemle okullara giden öğrenciler için önlem aldı. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla şu düzenlemelere gidildiği bildirildi:

Isparta il merkezindeki okullara köylerden taşımalı sistemle gelen öğrenciler,

Keçiborlu ilçesindeki taşımalı sistemle okullarına ulaşan öğrenciler,

Sütçüler ilçesindeki tüm köy okullarından ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler,

yarın için bir gün süreyle izinli sayılacak.

Ayrıca, Yenişarbademli ilçesinde eğitim ve öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Isparta Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.