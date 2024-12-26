isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 25.12.2024 21:00
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
Isparta Valiliği, gün boyu etkili olan kar yağışı ve bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle taşımalı sistemle okullara giden öğrenciler için önlem aldı. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla şu düzenlemelere gidildiği bildirildi:
  • Isparta il merkezindeki okullara köylerden taşımalı sistemle gelen öğrenciler,
  • Keçiborlu ilçesindeki taşımalı sistemle okullarına ulaşan öğrenciler,
  • Sütçüler ilçesindeki tüm köy okullarından ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler,
yarın için bir gün süreyle izinli sayılacak.
Ayrıca, Yenişarbademli ilçesinde eğitim ve öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Isparta Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
ISPARTA HABER AJANSI: BÖLGENİN NABZINI TUTAN HABER PLATFORMU!
Isparta’nın Radyosu: 98.6 MHz ile Radyo Isparta Yanınızda!
Asgari Ücret Zammıyla Birlikte İşsizlik Maaşı ve Diğer Ödemeler Yenilendi
2025 Asgari Ücret: 22.104 TL Oldu
Bakan Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması: Karar Bu Hafta Verilecek
Isparta ve Burdur'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı
Kabine Toplanıyor: Asgari Ücret ve Suriye Gündemde!
Eski Kimliklerle Artık Yapılmayacak!
Yeni Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı!
Isparta’da Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Endişe Yaratıyor
Isparta Defterdarlığı'ndan Önemli Açıklama
Ayazmana’nın Suları Neden Akmıyor?
İstanbul’da Kira Desteği 8 Bin TL’ye Yükseltildi
Isparta'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Başarılı Operasyon
Asgari Ücrette Üçüncü Toplantı: TÜRK-İŞ Zam Talebini Açıkladı
Asgari Ücrette 3. Toplantının Tarihi Belli Oldu
Borsa, Dolar ve Altın İçin Sürpriz Tahminler
2025 Ocak Emekli Zammı İçin Maaş Tablosu Güncellendi
Zorunlu Hale Geliyor Tarih Belli Oldu
Benzin, LPG ve Motorinde Fiyatlar Güncellendi
LPG’li Araçlarda Yeni Dönem
Davraz Prefabrik’ten Yıl Sonu Büyük Fırsatlar! Hayalinizdeki Ev 3 Günde Teslim
Geç Kalmayın, Yeni Yıl Yaş Pasta Siparişinizi Şimdiden Verin!
Isparta’da Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ayazmana’nın Suları Neden Akmıyor?Ayazmana’nın Suları Neden Akmıyor?22 Aralık 2024
Isparta’da Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Endişe YaratıyorIsparta’da Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Endişe Yaratıyor22 Aralık 2024
Isparta'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Başarılı OperasyonIsparta'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Başarılı Operasyon20 Aralık 2024
Asgari Ücret Zammıyla Birlikte İşsizlik Maaşı ve Diğer Ödemeler YenilendiAsgari Ücret Zammıyla Birlikte İşsizlik Maaşı ve Diğer Ödemeler Yenilendi24 Aralık 2024
ATM’lerde Yeni Dönem: Artık Bu Şifreler Yasak!ATM’lerde Yeni Dönem: Artık Bu Şifreler Yasak!22 Aralık 2024
Yeni Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı!Yeni Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı!23 Aralık 2024
TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Talebini AçıkladıTÜRK-İŞ, Asgari Ücret Talebini Açıkladı19 Aralık 2024
Diyanet'ten 4 Bin Yeni Personel Alımı! Başvuru Şartları AçıklandıDiyanet'ten 4 Bin Yeni Personel Alımı! Başvuru Şartları Açıklandı21 Aralık 2024
ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİISPARTA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ25 Aralık 2024
Isparta ve Burdur'da Kuvvetli Fırtına UyarısıIsparta ve Burdur'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı23 Aralık 2024
SDÜ’lü Öğrencilerden Gençlere Metaverse DeneyimiSDÜ’lü Öğrencilerden Gençlere Metaverse Deneyimi23 Aralık 2024
Adli Makamlarca Aranan Şahıslar Başarılı Operasyonla YakalandıAdli Makamlarca Aranan Şahıslar Başarılı Operasyonla Yakalandı20 Aralık 2024
Isparta Defterdarlığı'ndan Önemli AçıklamaIsparta Defterdarlığı'ndan Önemli Açıklama22 Aralık 2024
Bakan Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması: Karar Bu Hafta VerilecekBakan Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması: Karar Bu Hafta Verilecek23 Aralık 2024
ep Telefonu ve Taşıt Satışlarında Yeni Taksit Düzenlemesi Yürürlükteep Telefonu ve Taşıt Satışlarında Yeni Taksit Düzenlemesi Yürürlükte21 Aralık 2024
İşte Türkiye’nin En Soğuk İli Eksi 23,3 Dereceyle Rekor Kırdı!İşte Türkiye’nin En Soğuk İli Eksi 23,3 Dereceyle Rekor Kırdı!21 Aralık 2024
Kabine Toplanıyor: Asgari Ücret ve Suriye Gündemde!Kabine Toplanıyor: Asgari Ücret ve Suriye Gündemde!23 Aralık 2024
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli GözaltındaIsparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında20 Aralık 2024
Isparta’da FETÖ/PDY Üyesi 2 Kişi YakalandıIsparta’da FETÖ/PDY Üyesi 2 Kişi Yakalandı20 Aralık 2024
Öğretmenlik Mesleğinde Yeni DönemÖğretmenlik Mesleğinde Yeni Dönem21 Aralık 2024