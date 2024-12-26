SDÜ Hastanesinde 13 Kilogramlık Kitle Başarıyla Ameliyatla Çıkarıldı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesinde, 69 yaşındaki Mustafa Tutam’ın karnından 13 kilogram ağırlığında dev bir kitle ameliyatla çıkarıldı. Hasta, karında şişlik, halsizlik ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu.

Uzman Ekipten Zor Ameliyat

SDÜ Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Koşar, yapılan tetkiklerde hastanın karnında 35-40 cm çapında dev bir kitle tespit ettiklerini belirtti. Koşar, ameliyatın risklerini şu sözlerle aktardı:

"Bu büyüklükteki bir kitlenin ameliyatı oldukça zordur. Kitle, organlarla ve damarlarla iç içe olduğu için, ciddi komplikasyonlara yol açmadan ve tüm kitleyi çıkararak ameliyatı tamamlamak gerekiyordu. Alanında uzman bir ekip gerektiren bu ameliyatı başarıyla tamamladık."

Ameliyat, 5-6 kişilik cerrahi ve anestezi ekibinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Koşar, ekibine teşekkür ederek ameliyatın sorunsuz geçtiğini ifade etti.

Hasta Sağlığına Kavuştu

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mustafa Tutam, büyük bir rahatlama yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Ameliyatımı gerçekleştiren tüm hocalarımıza ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum."

Uzmanlardan Uyarı

Prof. Dr. Alim Koşar, karında şişlik, halsizlik, bulantı ve iştahsızlık gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bu tür kitlelerin zamanında teşhis ve cerrahi müdahale ile çıkarılmasının hastalar için hayati önem taşıdığını belirtti.

SDÜ Hastanesi, bu başarıyla sadece Isparta’da değil, tüm Türkiye’de adından söz ettirdi.