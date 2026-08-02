Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı! İşte 31 Temmuz Güncel Akaryakıt Fiyatları

Küresel Petrol Piyasasında 'Hürmüz' ve Jeopolitik Risk Dengesi

Deniz Güvenliği ve Navlun Maliyetleri: Kızıldeniz, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki güvenlik riskleri navlun ve sigorta maliyetlerini tırmandırarak petrol fiyatlarına doğrudan "jeopolitik risk primi" olarak ekleniyor.

Kızıldeniz, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki güvenlik riskleri navlun ve sigorta maliyetlerini tırmandırarak petrol fiyatlarına doğrudan "jeopolitik risk primi" olarak ekleniyor. Kritik Geçiş Noktaları: Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'ndan akışa ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'ndan akışa ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası Diplomasi: ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç alınamamış olması ve Suudi Arabistan'ın bölgede çok uluslu deniz güvenliği koalisyonu kurma planları piyasalardaki kırılganlığı koruyor.

31 Temmuz İtibarıyla Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları

Şehir / Bölge Benzin (TL/Litre) Motorin (TL/Litre) LPG (TL/Litre) İstanbul (Avrupa) 67,10 80,97 31,19 İstanbul (Anadolu) 66,94 80,82 30,59 Ankara 68,06 82,09 31,29 İzmir 68,35 82,37 31,19

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Brent petrolün varil fiyatı 85,61 dolar seviyelerinde işlem görürken, uluslararası piyasalardaki hareketlilik doğrudan iç piyasaya yansıyor. Cuma günü Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 düşüşle 88 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,8 kayıpla 82,09 dolara geriledi. Ancak tüm bu kısa vadeli düşüşlere rağmen küresel petrol göstergeleri temmuz ayı genelinde yaklaşık yüzde 20’lik sert bir yükseliş grafiği çizdi.Uzmanlar ve piyasa analistleri, fiyatlar üzerindeki baskının ana nedenlerini şu şekilde sıralıyor:Motorine 28 Temmuz'da yapılan 1,34 TL'lik indirimin ardından gelenbirlikte büyükşehirlerdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde şekillendi:Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz ürün piyasasındaki işlenmiş petrol fiyatlarının ortalaması ile ABD Doları kuru esas alınıyor.Rafineriler bu veriler ışığında gümrüksüz fiyatı hesaplıyor; üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek kartsız rafineri satış fiyatı bulunuyor. Dağıtım şirketlerinin belirlediği serbest piyasa koşulları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak, nihai pompa fiyatları iller ve istasyonlar arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.