Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı

2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Desteği

Gezginci Arıcılar ve Kovan Sağlığı Sıkı Takipte

"Arıcılığı Güçlendirmeye Kararlılıkla Devam Ediyoruz"

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölge ekonomisine ve biyoçeşitliliğe büyük katkı sunan arıcılık sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ederek tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon diledi.



Isparta’da tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve arıcılık sektörünü güçlendirmek amacıyla yürütülen projeler sahadaki somut sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamdaile, üreticileri kovanları başında ziyaret ederek yürütülen çalışmaların sahadaki yansımalarını yerinde inceledi.Arıcılık faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve üreticilerin üretim kapasitesini artırmak amacıyla uygulanan projeler meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada,belirtildi. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, sağlanan kovan desteklerinin üretime katkısı veİl Müdürlüğü ekipleri sadece kovan desteğiyle kalmayıp sahadaki teknik takibi de titizlikle yürütüyor. Bölgede faaliyet gösteren gezginci arıcıların konaklama alanlarının planlanması, düzenlenmesi ve kovan sağlığı kontrolleri rutin olarak gerçekleştiriliyor. Arı hastalıklarının önüne geçilmesi ve kaliteli bal üretiminin sürdürülebilir kılınması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.