Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı

Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan DağıtıldıIsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde arıcılığı geliştirmek ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Isparta’da tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve arıcılık sektörünü güçlendirmek amacıyla yürütülen projeler sahadaki somut sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul ile Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kılıç, üreticileri kovanları başında ziyaret ederek yürütülen çalışmaların sahadaki yansımalarını yerinde inceledi.
2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan DesteğiArıcılık faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve üreticilerin üretim kapasitesini artırmak amacıyla uygulanan projeler meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılından bu yana üreticilere toplam 1.900 adet arılı kovan desteği sağlandığı belirtildi. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, sağlanan kovan desteklerinin üretime katkısı ve yerel arıcılığın gelişim seyri detaylıca değerlendirildi.
Gezginci Arıcılar ve Kovan Sağlığı Sıkı Takipteİl Müdürlüğü ekipleri sadece kovan desteğiyle kalmayıp sahadaki teknik takibi de titizlikle yürütüyor. Bölgede faaliyet gösteren gezginci arıcıların konaklama alanlarının planlanması, düzenlenmesi ve kovan sağlığı kontrolleri rutin olarak gerçekleştiriliyor. Arı hastalıklarının önüne geçilmesi ve kaliteli bal üretiminin sürdürülebilir kılınması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.
"Arıcılığı Güçlendirmeye Kararlılıkla Devam Ediyoruz"
Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölge ekonomisine ve biyoçeşitliliğe büyük katkı sunan arıcılık sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ederek tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon diledi.