Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu

Vali Abdullah Erin, Türkiye derecesi yapan öğrencileri ağırladı

"Isparta'mızı gururlandırdılar"

"LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan evladımız Onur Çiftçi'yi ve YKS'de Türkiye genelinde ilk 1000'e girerek hepimize büyük bir gurur yaşatan 20 kıymetli öğrencimizi Valiliğimizde misafir etmenin mutluluğunu yaşadık."

"Geleceğimizin en kıymetli hazinesi gençlerimizdir"

"Elde ettikleri başarılarla yalnızca ailelerini ve öğretmenlerini değil, tüm Isparta'mızı gururlandıran gençlerimiz; yarının Türkiye'sinde bilimde, ilimde, teknolojide, sanatta ve edebiyatta ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak en kıymetli hazinemizdir. Her biri azmin, disiplinin, gayretin ve inancın en güzel temsilcisidir."

Ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti

"Bu anlamlı başarıda emeği bulunan kıymetli ailelerimizi ve büyük fedakârlıklarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimizi de yürekten tebrik ediyorum."

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Isparta, eğitim alanındaki başarılarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Isparta Valisi Abdullah Erin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavındaile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS)Valilikte misafir etti.Valilikte düzenlenen programda öğrencilerle tek tek sohbet eden Vali Erin, elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençleri tebrik etti. Programa öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de katıldı.Vali Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Başarılı öğrencilerin sadece ailelerini ve öğretmenlerini değil, tüm Isparta'yı gururlandırdığını vurgulayan Erin, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli görevler üstleneceğine inandığını ifade etti.Vali Erin açıklamasında, gençlerin ülkenin geleceğine yön verecek en önemli değerler olduğunu belirterek şunları kaydetti:Başarıda emeği bulunan ailelere ve öğretmenlere de teşekkür eden Vali Erin, şu ifadeleri kullandı:Vali Erin, açıklamasının sonunda öğrencilere başarı dileklerini ileterek,ifadelerine yer verdi.Valilikte gerçekleştirilen buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.