Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu

Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 31.07.2026 18:04
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Vali Abdullah Erin, Türkiye derecesi yapan öğrencileri ağırladı

Isparta Valisi Abdullah Erin, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Onur Çiftçi ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 1000'e giren 20 başarılı öğrenciyi Valilikte ağırladı. Başarılı öğrencilerle bir araya gelen Vali Erin, gençlerin Isparta'nın gururu olduğunu belirterek, "Her biri azmin, disiplinin, gayretin ve inancın en güzel temsilcisidir." dedi.
Isparta, eğitim alanındaki başarılarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Isparta Valisi Abdullah Erin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Onur Çiftçi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 1000'e girme başarısı gösteren 20 öğrenciyi Valilikte misafir etti.
Valilikte düzenlenen programda öğrencilerle tek tek sohbet eden Vali Erin, elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençleri tebrik etti. Programa öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de katıldı.

"Isparta'mızı gururlandırdılar"

Vali Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan evladımız Onur Çiftçi'yi ve YKS'de Türkiye genelinde ilk 1000'e girerek hepimize büyük bir gurur yaşatan 20 kıymetli öğrencimizi Valiliğimizde misafir etmenin mutluluğunu yaşadık."
Başarılı öğrencilerin sadece ailelerini ve öğretmenlerini değil, tüm Isparta'yı gururlandırdığını vurgulayan Erin, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli görevler üstleneceğine inandığını ifade etti.

"Geleceğimizin en kıymetli hazinesi gençlerimizdir"

Vali Erin açıklamasında, gençlerin ülkenin geleceğine yön verecek en önemli değerler olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Elde ettikleri başarılarla yalnızca ailelerini ve öğretmenlerini değil, tüm Isparta'mızı gururlandıran gençlerimiz; yarının Türkiye'sinde bilimde, ilimde, teknolojide, sanatta ve edebiyatta ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak en kıymetli hazinemizdir. Her biri azmin, disiplinin, gayretin ve inancın en güzel temsilcisidir."

Ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti

Başarıda emeği bulunan ailelere ve öğretmenlere de teşekkür eden Vali Erin, şu ifadeleri kullandı:
"Bu anlamlı başarıda emeği bulunan kıymetli ailelerimizi ve büyük fedakârlıklarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimizi de yürekten tebrik ediyorum."
Vali Erin, açıklamasının sonunda öğrencilere başarı dileklerini ileterek, "Rabbim yollarını ve bahtlarını açık eylesin. Evlatlarımızın başarılarının daim olmasını diliyor, her birini gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Valilikte gerçekleştirilen buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
 
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