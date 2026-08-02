Isparta Trafiğinde Tarihi Rekor: Her İki Kişiden Birine Araç Düşüyor!

Isparta Trafiğinde Tarihi Rekor: Her İki Kişiden Birine Araç Düşüyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2026 03:50
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 Isparta Trafiğinde Tarihi Rekor: Her İki Kişiden Birine Araç Düşüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 252 bin 550’ye ulaşırken, özellikle motosiklet kullanımındaki son 10 yıllık muazzam artış dikkat çekti. Artık ilimizde her iki kişiden birinin motorlu aracı bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Isparta trafiğindeki araç sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısı geride kalırken, Haziran ayı sonu itibarıyla il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 252 bin 550 olarak kayıtlara geçti.
Ülke genelindeki toplam araç yoğunluğunun binde 7’sine ev sahipliği yapan Isparta’da, sadece son bir yıl içerisinde trafiğe 16 bin 309 yeni araç katıldı. Bu rakam, ildeki araç sayısında %7,2 oranında ciddi bir artış yaşandığını gösteriyor.
Motosiklet Kullanımında İnanılmaz Patlama
Açıklanan verilerin en çarpıcı bölümünü ise motosiklet istatistikleri oluşturdu. Trafik sıkışıklığı, akaryakıt maliyetleri ve park sorunları gibi etkenler Ispartalıları iki tekerlekli ulaşıma yöneltti. Bundan tam 10 yıl önce il genelinde 36 bin 112 olan motosiklet sayısı, aradan geçen sürede iki kattan fazla artış göstererek 79 bin 405 seviyesine tırmandı.
Araç Türlerine Göre Dağılım Belli Oldu
Isparta trafiğini oluşturan 252 bin 550 aracın türlerine göre dağılımı ise şu şekilde şekillendi:
  • Otomobil: 108.612
  • Motosiklet: 79.405
  • Kamyonet: 27.974
  • Traktör: 26.679
  • Kamyon: 5.440
  • Minibüs: 2.343
  • Otobüs: 1.372
Her 5 Kişiden Birinin Otomobili Var
Nüfus ve araç yoğunluğu oranlandığında ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Açıklanan son rakamlara göre, Isparta'da yaşayan her 5 kişiden biri otomobil, her 7 kişiden biri ise motosiklet sahibi. Toplam motorlu taşıt sayısına bakıldığında ise ilimizde her 2 kişiden 1'ine bir motorlu araç düşüyor.
Haziran Ayında En Çok Motosiklet Satıldı
Araç alım-satım ve devir işlemlerinin de oldukça hareketli geçtiği Haziran ayında, Isparta'da toplam 1.274 aracın el değiştirdiği bildirildi. Aynı ay içinde trafiğe yeni katılan araçların türlerine bakıldığında ise motosikletlerin ezici üstünlüğü göze çarpıyor. Haziran ayında 175 yeni otomobil trafiğe çıkarken, trafiğe tescil edilen yeni motosiklet sayısı tam 986 oldu.
(ispartahaber.com.tr - Özel Haber)
 
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