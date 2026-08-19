Motor Tutkunlarının Gözü Isparta'da! 3. Gölcük Moto Fest İçin Geri Sayım Başladı...

Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda 20-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 3. Gölcük Moto Fest programı belli oldu. Sattas, Fondip konserleri ve festival detayları haberimizde.

Motor Tutkunlarının Gözü Isparta'da! 3. Gölcük Moto Fest İçin Geri Sayım Başladı...
ISPARTA
G.Tarihi: 18.08.2026 18:01
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Motor Tutkunlarının Gözü Isparta'da! 3. Gölcük Moto Fest İçin Geri Sayım Başladı... İşte Bomba Gibi Program!

Isparta'nın eşsiz doğasıyla büyüleyen Gölcük Tabiat Parkı, bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Gölcük Moto Fest'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festival; doğa, müzik, teknoloji ve adrenalini bir araya getiriyor. İşte festivalin merakla beklenen detayları...
 
Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını Isparta'da buluşturacak olan 3. Gölcük Moto Fest, bu yıl "Gelecek, Güvenlik, Teknoloji, Turizm ve Doğa" temalarıyla kapılarını açıyor. Gölcük Tabiat Parkı'nın muhteşem atmosferinde gerçekleştirilecek olan festival, sadece bir kamp etkinliği olmanın ötesine geçerek katılımcılara dolu dolu 4 gün vadediyor.
 

"Motorun Ötesine İlham Veren Sohbetler"

Festivalin bu yılki en dikkat çeken yönlerinden biri, sıradan motosiklet buluşmalarından sıyrılarak ufuk açıcı panellere ev sahipliği yapması. Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenecek söyleşilerde; "Yapay Zeka Motosikletleri Nasıl Değiştirecek?", "Bir Kazada İlk 10 Dakika", "Motosiklet ve Yol Güvenliği" ve "Motosiklet Turizmi: Isparta'nın Yeni Turizm Rotası" gibi motosiklet dünyasının geleceğine ve güvenliğine ışık tutan çok önemli konular masaya yatırılacak.
 

Müzik, Eğlence ve Doğa Bir Arada!

Gündüzleri doğa yürüyüşleri, güne zinde başlamayı sağlayan yoga seansları, motosiklet korteji ve ödüllü yarışmalarla geçecek olan festival, akşamları ise tam bir müzik şölenine dönüşecek.
 
Festivalin ana sahnelerinde; sevilen gruplar SATTAS, FONDİP, UZAK ve TÜRKÜ DİSKO rüzgarı esecek. Eğlencenin ritmini ise her gece geç saatlere kadar setin başında olacak olan DJ Berk Bolat belirleyecek. Doğaya saygı kapsamında her gece 01.00'den sonra "sessiz saat" uygulamasına geçilecek.
 

3. Gölcük Moto Fest Gün Gün Program Akışı:

  • 20 Ağustos Perşembe (Karşılama ve Kamp): Kayıtların alınması, sponsor stantlarının açılışı ve marka tanıtımlarıyla başlayacak gün, DJ Berk Bolat performansı ile akşamı renklendirecek.
  • 21 Ağustos Cuma (Festival Günü): Doğa yogasıyla başlayıp önemli söyleşiler ve yarışmalarla devam edecek. Akşam saatlerinde UZAK ve efsanevi reggae grubu SATTAS sahne alacak.
  • 22 Ağustos Cumartesi (Ana Festival Günü): Doğa yürüyüşü ve yarışmaların ardından öğleden sonra büyük motosiklet korteji gerçekleştirilecek. Akşam ise TÜRKÜ DİSKO ve FONDİP konserleriyle coşku zirveye çıkacak.
  • 23 Ağustos Pazar (Kapanış Günü): Festivalin son gününde, sabah 08.00'de katılımcılara geleneksel çorba ikramı yapılacak ve ardından misafirler uğurlanacak.
20-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Isparta'da gerçekleşecek bu büyük buluşmanın tüm detayları için @ispartamotofest sosyal medya hesapları takip edilebilecek. Motorunu kapıp bu eşsiz deneyime ortak olmak isteyenler için geri sayım çoktan başladı!

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