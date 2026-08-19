Isparta Miryokefalon Kavşağı'nda Feci Kaza: 1 Ölü | Son Dakika

Isparta'da Kahreden Kaza: Demir Bariyerlere Ok Gibi Saplandı! O İddia Dikkat Çekti...



Isparta - Eğirdir karayolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, refüj demirlerine saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardındaki 'tehlikeli sürüş' iddiası ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Kaza, sabah saat 05.30 sularında Isparta - Eğirdir karayolu üzerinde bulunan Miryokefalon Zafer Kavşağı alt geçit başlangıcında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak büyük bir hızla refüj koruma demirlerine saplandı.

Çarpışmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen sürücünün kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akşam Saatlerindeki "Tehlikeli Sürüş" İddiası Şok Etti

Meydana gelen feci kazanın ardından ortaya atılan bir iddia ise dikkatleri başka bir yöne çekti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün, dün akşam saatlerinde Sav Kavşağı bölgesinde trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı öne sürüldü. Çevredeki bazı vatandaşları da rahatsız ettiği iddia edilen bu tehlikeli sürüşün sabah saatlerinde ölümle sonuçlanması, kazanın acı boyutunu daha da artırdı.

Güvenlik güçleri, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Feci kazayla ilgili soruşturma sürüyor.