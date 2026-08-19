IGSİAD Genel Kurulu’nda Kubilay Kapı Güven Tazeledi Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (IGSİAD) olağan genel kurulunda mevcut Başkan Kubilay Kapı yeniden başkan seçildi. Yeni dönemde Isparta’nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmaların artırılması hedefleniyor.

Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (IGSİAD) olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kapı, üyelerin güvenini yeniden kazanarak başkanlık görevine devam etti.

Genel kurulda yalnızca başkanlık seçimi yapılmadı. Derneğin 2026 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ile BAKSİFED delegeleri de belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu Genel kurul sonucunda IGSİAD Yönetim Kurulu asil üyeliklerine şu isimler seçildi:

Kubilay Kapı, Osman Köse, Sedat Yıldırım, Hilal Yavuz Kiremitçi, Tahsin Gürsü, Dilek Özdemir, Tuncay Güler ve Aşkın Ünlü.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Gözde Çağlar, Bülent Mehdi, Şakir Budak, Yusuf Çağdaş Ermerak, Hüseyin Ercan Aydemir, Serdar Koçer, Uğur Özköylü ve Sami Altınkaya oldu. Denetleme Kurulu da Belirlendi Denetleme Kurulu asil üyeliklerine Vacit Yorulmaz, Mücahit Fazıl Şimşek ve Kazım Gürbüz seçildi.

Yedek üyeliklerde ise Osman Yılanoğlu, Ünsal Çankaya ve Yılmaz Baş yer aldı. BAKSİFED Delegeleri Belli Oldu Genel kurulda BAKSİFED delegeleri de belirlendi. Asil delegeliklere Kubilay Kapı, Osman Köse ve Tuncay Güler seçilirken, yedek delegeliklere Serdar Koçer, Uğur Büyükçulcu ve Ahmet Sonkaya getirildi. Önceki Dönem Yöneticilerine Teşekkür Genel kurulda önceki dönemde görev alan isimler de unutulmadı. Yusuf Çağdaş Ermerak, Ahmet Sonkaya, Mehmet Buğra Turhan, Bayram Kaplan ve Serdar İpek’e, derneğin çalışmalarına sundukları katkılar ve emekleri nedeniyle teşekkür edildi. “Daha Güçlü ve Daha Aktif Bir IGSİAD İçin Çalışacağız” Yeniden başkan seçilen Kubilay Kapı, genel kurulda kendisine ve yönetimine gösterilen güven nedeniyle üyelere teşekkür etti.

Kapı, yeni dönemde yönetimde görev alan isimlerle birlikte IGSİAD’ın çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Geride bıraktığımız dönemde birlikte görev yaptığımız, IGSİAD için zamanını ve emeğini ortaya koyan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde aramıza katılan arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü, daha aktif ve Isparta’nın meselelerinde daha fazla sorumluluk alan bir IGSİAD için çalışacağız.” dedi.

İş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini vurgulayan Kapı, IGSİAD’ın Isparta’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen genel kurulun ardından IGSİAD’ın 2026 dönemi yönetim ve denetim kurulları ile BAKSİFED delegeleri resmen belirlenmiş oldu.

