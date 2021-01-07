-Tutar: URGE Projesine başlıyoruz. 15 milyon dolar olan mobilya sektörü ihracatımızı 2021’de 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, ilimizin güçlü sektörleri arasında yer alan mobilyada önemli bir çalışma başlattı. Daha önce elma sektörü ile ilgili Uluslararası Ticareti Geliştirme Projesi yapıp, başarılı sonuçlar alan ITSO, şimdi de mobilya sektöründe yurt dışında yeni pazarlar arıyor. Ticaret Bakanlığı destekli URGE Projesi için çalışmalara başlayan ITSO, ilimizin 15 milyon dolar olan mobilya sektörü ihracatını 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu üyeleri, URGE Projesi çalışmaları kapsamında ilimizdeki bazı mobilya sektörü firmalarını ziyaret etti. ITSO Başkanı Tutar ve Meclis Başkanı Şahlan, ilk olarak Pasific Home markasıyla hem iç pazarda hem de dış ticarette faaliyet gösteren Şallı ailesini ziyaret etti. İnşaat Mühendisi Süleyman Şallı ile Mimar Emre Şallı, ITSO heyetine yeni yatırımlarını gezdirdi. Pasific Home markası sahibi genç iş adamı Emre Şallı, yurt içi pazar ve yurt dışı pazar için 2 ayrı fabrika yatırımı yaptıklarını anlattı. Yurt dışı için üretilecek demonte modeli paketlenebilir mobilya imalatı için son teknolojik makine parkı yatırımı yapıldığını belirten Şallı, her 2 fabrikada da elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerji sistemi kurulacağını ifade etti.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Merhum Kadir Şallı’yı rahmetle andığını belirterek “oğulları bayrağı devralmış ve çok önemli başarılara imza atıyorlar. Mobilya sektöründe Isparta’mızı dünyaya duyuracak bir çalışma içerisindeler. Büyük yatırımlara imza atmışlar. Gerek imalathane gerekse showroom anlamında Isparta’mıza değer katacak, ekonomimizi büyütecek, istihdamımızı artıracak bir proje. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.ITSO heyeti daha sonra 13 ülkeye panel mobilya ihracatı yapan CMS32 Firmasını ziyaret etti. İş adamları Ahmet Can ve Mustafa Can, ITSO Başkanı Tutar ve beraberindekilere 50’e yakın istihdamın yapıldığı fabrikayı gezdirdi. ITSO Başkanı Tutar, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yapılacak URGE Projesi ile ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirterek “mobilyada 2020 yılı ihracatımız 15 milyon dolar. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. İnşallah yeni pazarlar bulacağız. Mobilya sektörü temsilcilerimizi yurt dışı fuarlarına iş görüşmelerine götüreceğiz. Yeni pazarlar ile ihracat yaptığımız ülke sayısını artıracağız. 2021’de inşallah ihracatımız 50 milyon doları bulacak” dedi.ITSO Başkanı Tutar, Meclis Başkanı Şahlan ve beraberindekiler mobilya sektöründe son ziyaretini Sav’da üretime başlayan Babish Home firmasına yaptı. 1 ay önce bebek, çocuk ve genç odası imalatına başlayan Babish Home tesislerini gezen Tutar, ITSO olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.Babish Home markası sahibi Ünal Turan da Isparta’nın mobilya sektöründe hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Orma’nın hammadde kaynağı olarak Isparta’da bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu belirten Turan, Isparta’dan dünyaya ticareti hedeflediklerini ifade etti.Öte yandan ITSO heyeti, mobilya sektörü temasları yaparken o bölgede faaliyet gösteren Pürlü ailesini de ziyarette bulundu. Pürlü Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Pürlü, oğlu Veli Pürlü ile kardeşlerini ziyaret eden ITSO heyeti, otomotiv sektörü ile ilgili istişarelerde bulundu. Pürlü Otomotiv Genel Müdürü Veli Pürlü, otomotiv sektöründe sıfır otomobile talebin yüksek olduğunu söyledi.