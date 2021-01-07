OTANTİK TARZ BAYAN VE ÇOCUK GİYİM MODELLERİ - ETNİK DESENLER İDA BUTİK'TE

İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI

İda Butik kış koleksiyonunda;

İDA BUTİK, ETNİK VE ORGANİK GİYİM

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​Otantik desenler ile tarihin güzelliğini üstünüzde taşıyabilirsiniz. Otantik desenli elbiseler, sizlere birçok farklı rengiyle kolay bir şekilde kombinleme imkanı sunmaktadır. Aksesuar seçimi olarak, elbisenin içindeki renklerle uyumlu tonlar veya zıt renklerle takıları tercih edebilirsiniz. Günün her zaman diliminde giyilebilmektedir.%100 Pamuk ve %100 viskon doğal ve sağlıklı kumaşlardan yüksek kalitede üretilen Bohem modellervitrinlerinde sizleri bekliyor.Özel bitkisel pamuklu organik kumaşlardan üretilen rengarenk etnik,otantik ve organik giyim ürünlerinin Isparta adresi İda Butik, kış sezonunu açtı. Ayrıca çocuklar için de etnik giysiler geldi...Bayanlar için şık ve rahat egzotik otantik giysiler, şalvarlar, pançolar, pamuklu elbiseler, etekler, bluzlar,şallar,fularlar çantalar, şapkalar ve bu ürünleri tamamlayıcı aksesuarlar yer alıyor. Organik giyim, otantik giyim, bohem giyim Isparta'da sadece İda Butik'te satılmaktadır.Yayla mahallesi 112 cadde No: 44/3İda Butik kış koleksiyonundan kareler...