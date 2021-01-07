Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı Îller Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir: TEDBİR ADI SEKTÖR

KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANI TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO) Tarımsal

İşletmelerin

Fiziki

Varlıklarına

Yönelik

Yatırımlar

(101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler %50-70 45.000.000 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler T arım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-50 80.000.000 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

BAŞVURU TARİHLERİ TEDBİR ADI BAŞVURU TARİHLERİ Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI ÎLANIBu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.PROGRAMIN KAYNAĞIFaydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.BAŞVURU YAPILACAK ÎLLERBu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİBu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.YATIRIM SÜRELERİOnuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarım içeren Başvuru Çağrı Rehberi (V ersiyon 10.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.