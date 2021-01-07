Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI ÎLANI
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
BAŞVURU YAPILACAK ÎLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
YATIRIM SÜRELERİ
Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarım içeren Başvuru Çağrı Rehberi (V ersiyon 10.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.
ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI ÎLANI
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
BAŞVURU YAPILACAK ÎLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:
|Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı Îller
|Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
|Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
|Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta
|Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya
|Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Ordu
Samsun
|Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
|Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:
|BAŞVURU TARİHLERİ
YATIRIM SÜRELERİ
Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarım içeren Başvuru Çağrı Rehberi (V ersiyon 10.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)
İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI
|İL ADI
|ADRES
|TELEFON
|FAKS
|AFYONKARAHİSAR
|Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No:9 Karaman İş Merkezi A Blok Kat:2 Merkez/ AFYONKARAHİSAR
|0272 214 10 88
|0272 214 15 37
|AĞRI
|Abide Mahallesi Erzurum Caddesi 612 Sokak No:1 Merkez/AĞRI
|0472 215 33 55
|0472 215 33 59
|AKSARAY
|Meydan Mahallesi Küçükbölcek Caddesi No:141 Merkez/AKSARAY
|0382 222 00 80-81
|0382 222 00 82
|AMASYA
|Şehirüstü Mahallesi Torumtay Sokak Şeref Yüce İş Merkezi No:5 Merkez/AMASYA
|0358 212 59 44
|0358 212 08 31
|ANKARA
|Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi (4.Cadde) No:66 Yıldız Çankaya/ANKARA
|0312 438 35 00
|0312 438 48 80
|ARDAHAN
|Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi No:76 Merkez/ARDAHAN
|0478 211 35 02
|0478 211 35 03
|AYDIN
|Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:98 Astim OSB Efeler/AYDIN
|0256 231 09 81
|0256 231 09 02
|BALIKESİR
|Paşaalanı Mahallesi Dereboyu Caddesi No: 2/2 Karesi/BALIKESİR
|0266 245 58 61
|0266 245 39 72
|BURDUR
|Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi No:14 Merkez/BURDUR
|0248 232 69 99
|0248 232 64 24
|BURSA
|Barış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:158 Nilüfer/BURSA
|0224 243 85 35
|0224 242 41 97
|ÇANAKKALE
|Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi No:93/111-C Merkez/ÇANAKKALE
|0286 215 00 36
|0286 215 00 37
|ÇANKIRI
|Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi No:3/1 Merkez/ÇANKIRI
|0376 212 18 03-04
|0376 212 18 02
|ÇORUM
|Ulukavak Mahallesi Selçuk 1 Cad. No:10 Kat:3-4 Merkez/ÇORUM
|0364 223 00 27
|0364 223 00 28
|DENİZLİ
|15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:155 Pamukkale/DENİZLİ
|0258 261 79 79
|0258 261 79 80
|DİYARBAKIR
|Şanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:3 No:13 Kayapınar/DİYARBAKIR
|0412 252 12 89
|0412 252 12 90
|ELAZIĞ
|Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi No:177 Merkez/ELAZIĞ
|0424 248 07 69-70
|0424 248 07 63
|ERZİNCAN
|Gülabibey Mahallesi 13 Şubat Caddesi No:23 Merkez/ERZİNCAN
|0446 223 44 23
|0446 223 18 10
|ERZURUM
|Şükrüpaşa Mahallesi Şıh Köyü Cad. T.M.O. Lojmanları Sokak No:1 Yakutiye/ERZURUM
|0442 235 15 83-84
|0442 235 15 85
|GİRESUN
|Kale Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:16 Merkez/GİRESUN
|0454 254 00 70
|0454 254 00 73
|HATAY
|General Şükrü Kanatlı Mah. Atatürk Cad. Sarı Center No: 190 İşyeri No:25-26-27-29-30 Antakya/ HATAY
|0326 225 12 23
|0326 225 12 33
|ISPARTA
|Sanayi Mah. İl Özel İdaresi Yerleşkesi/ISPARTA
|0246 224 38 00
|0246 224 38 01
|KAHRAMANMARAŞ
|Egemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No: 4 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
|0344 235 12 60
|0344 235 12 70
|KARAMAN
|Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:2 Merkez/KARAMAN
|0338 217 20 00
|0338 217 40 00
|KARS
|Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı 36 A Merkez /KARS
|0474 212 40 51
|0474 212 21 97
|KASTAMONU
|Topçuoğlu Mahallesi Vali Enes Paşa Caddesi No:19 Kat:4 Merkez/KASTAMONU
|0366 214 01 09
|0366 214 01 86
|KONYA
|Hocacihan Mah. Şehit Ali Dığrak Cad. 3/1 Selçuklu/KONYA
|0332 233 92 93
|0332 233 93 94
|KÜTAHYA
|Vefa Mahallesi 2. Sardunya Sok. No: 1A-1B-1C Merkez/ KÜTAHYA
|0274 225 02 00
|0274 225 01 93
|MALATYA
|Cevherizade Mah. Emeksiz Cad. No:57 Battalgazi/ MALATYA
|0422 323 38 01-02
|0422 323 38 18
|MANİSA
|Aynı Ali Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:51/A Yunusemre / MAN İ SA
|0236 250 45 45
|0236 250 45 46
|MARDİN
|Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarı 33/A Artuklu/MARDİN
|0482 212 47 12
|0482 212 47 13
|MERSİN
|Bahçelievler Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:507 Yenişehir/MERSİN
|0324 326 27 27
|0324 326 14 90
|MUŞ
|Kültür Mahallesi Hürriyet Cad. Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Merkez/MUŞ
|0436 212 10 70-71
|0436 212 10 72
|NEVŞEHİR
|Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105/1 Merkez/NEVŞEHİR
|0384 212 50 00
|0384 212 10 03
|ORDU
|Akyazı Mahallesi 793. Sok. No:18 Altınordu/ORDU
|0452 212 13 48
|0452 212 38 63
|SAMSUN
|Güzelyalı Mahallesi 3004. Sokak No:4 Atakum/ SAMSUN
|0362 439 30 76-77
|0362 439 30 81
|SİVAS
|Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak No:17 Merkez/ SİVAS
|0346 222 04 27
|0346 222 04 51
|ŞANLIURFA
|Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Haliliye/ ŞANLIURFA
|0414 314 15 39
|0 414 314 15 38
|TOKAT
|Yeşilirmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi Cangözler İş Merkezi No:7 Merkez/TOKAT
|0356 213 06 32
|0 356 213 06 31
|TRABZON
|Kaşüstü Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi Köleoğlu İş Merkezi No:29 Kat:1 Yomra/TRABZON
|0462 225 03 85
|0462 230 09 96
|UŞAK
|Durak Mahallesi Gülseven Sokak No:6 Merkez/UŞAK
|0276 224 55 53
|0276 224 55 51
|VAN
|Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Turşak Apt. No:66 İpekyolu/VAN
|0432 210 23 33
|0432 214 17 77
|YOZGAT
|Erdoğan Akdağ Mah. Karayolları Cad. No:16 Merkez/YOZGAT
|0354 217 28 35
|0354 212 39 16
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.
İlanen Duyurulur.