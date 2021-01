Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir: TEDBİR ADI SEKTÖR

KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANI TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO) Tarımsal

İşletmelerin

Fiziki

Varlıklarına

Yönelik

Yatırımlar

(101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler %50-70 45.000.000 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler T arım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-50 80.000.000 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması