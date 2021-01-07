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TKDK'dan Isparta'daki yatırımcılar için önemli duyuru!

Isparta ili için TKDK'dan yatırımcılara süper fırsat...Projeyi yap hibeyi kap...!

TKDK'dan Isparta'daki yatırımcılar için önemli duyuru!
ISPARTA
G.Tarihi: 07.01.2021 20:43
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Isparta Düğün Salonları
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 07.01.2021 tarihi itibariyle 10. Proje Başvuru Çağrı ilanına çıkmıştır. “101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ” tedbiri kapsamında 2 ana ve 9 alt başlıkta toplam 125 Milyon Euro bütçe ile çıkılan çağrıda projelere %40-70 oranında hibe desteği sağlanacaktır.  Çağrı ilanı haberin detayında yer almaktadır.
 
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI ÎLANI
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
BAŞVURU YAPILACAK ÎLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:
Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı Îller
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın		Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli		Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta		Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya		Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Ordu
Samsun		Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat
 
 
 


 
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:
TEDBİR ADISEKTÖR
KODU		SEKTÖR ADIDESTEK ORANITOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
Tarımsal
İşletmelerin
Fiziki
Varlıklarına
Yönelik
Yatırımlar
(101)		101-1Süt Üreten Tarımsal İşletmeler%50-7045.000.000
101-2Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
T arım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-1Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması%40-5080.000.000
103-2Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU TARİHLERİ
TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 

 
YATIRIM SÜRELERİ
Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarım içeren Başvuru Çağrı Rehberi (V ersiyon 10.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)
İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI
İL ADIADRESTELEFONFAKS
AFYONKARAHİSARKaraman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No:9 Karaman İş Merkezi A Blok Kat:2 Merkez/ AFYONKARAHİSAR0272 214 10 880272 214 15 37
AĞRIAbide Mahallesi Erzurum Caddesi 612 Sokak No:1 Merkez/AĞRI0472 215 33 550472 215 33 59
AKSARAYMeydan Mahallesi Küçükbölcek Caddesi No:141 Merkez/AKSARAY0382 222 00 80-810382 222 00 82
AMASYAŞehirüstü Mahallesi Torumtay Sokak Şeref Yüce İş Merkezi No:5 Merkez/AMASYA0358 212 59 440358 212 08 31
ANKARAHilal Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi (4.Cadde) No:66 Yıldız Çankaya/ANKARA0312 438 35 000312 438 48 80
ARDAHANKaragöl Mahallesi Kongre Caddesi No:76 Merkez/ARDAHAN0478 211 35 020478 211 35 03
AYDINAta Mahallesi Denizli Bulvarı No:98 Astim OSB Efeler/AYDIN0256 231 09 810256 231 09 02
BALIKESİRPaşaalanı Mahallesi Dereboyu Caddesi No: 2/2 Karesi/BALIKESİR0266 245 58 610266 245 39 72
BURDURKonak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi No:14 Merkez/BURDUR0248 232 69 990248 232 64 24
BURSABarış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:158 Nilüfer/BURSA0224 243 85 350224 242 41 97
ÇANAKKALEBarbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi No:93/111-C Merkez/ÇANAKKALE0286 215 00 360286 215 00 37
ÇANKIRICumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi No:3/1 Merkez/ÇANKIRI0376 212 18 03-040376 212 18 02
ÇORUMUlukavak Mahallesi Selçuk 1 Cad. No:10 Kat:3-4 Merkez/ÇORUM0364 223 00 270364 223 00 28
DENİZLİ15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:155 Pamukkale/DENİZLİ0258 261 79 790258 261 79 80
DİYARBAKIRŞanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:3 No:13 Kayapınar/DİYARBAKIR0412 252 12 890412 252 12 90
ELAZIĞAtaşehir Mahallesi Malatya Caddesi No:177 Merkez/ELAZIĞ0424 248 07 69-700424 248 07 63
ERZİNCANGülabibey Mahallesi 13 Şubat Caddesi No:23 Merkez/ERZİNCAN0446 223 44 230446 223 18 10
ERZURUMŞükrüpaşa Mahallesi Şıh Köyü Cad. T.M.O. Lojmanları Sokak No:1 Yakutiye/ERZURUM0442 235 15 83-840442 235 15 85
GİRESUNKale Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:16 Merkez/GİRESUN0454 254 00 700454 254 00 73
HATAYGeneral Şükrü Kanatlı Mah. Atatürk Cad. Sarı Center No: 190 İşyeri No:25-26-27-29-30 Antakya/ HATAY0326 225 12 230326 225 12 33
 
 
 
 
ISPARTASanayi Mah. İl Özel İdaresi Yerleşkesi/ISPARTA0246 224 38 000246 224 38 01
KAHRAMANMARAŞEgemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No: 4 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ0344 235 12 600344 235 12 70
KARAMANYunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:2 Merkez/KARAMAN0338 217 20 000338 217 40 00
KARSYenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı 36 A Merkez /KARS0474 212 40 510474 212 21 97
KASTAMONUTopçuoğlu Mahallesi Vali Enes Paşa Caddesi No:19 Kat:4 Merkez/KASTAMONU0366 214 01 090366 214 01 86
KONYAHocacihan Mah. Şehit Ali Dığrak Cad. 3/1 Selçuklu/KONYA0332 233 92 930332 233 93 94
KÜTAHYAVefa Mahallesi 2. Sardunya Sok. No: 1A-1B-1C Merkez/ KÜTAHYA0274 225 02 000274 225 01 93
MALATYACevherizade Mah. Emeksiz Cad. No:57 Battalgazi/ MALATYA0422 323 38 01-020422 323 38 18
MANİSAAynı Ali Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:51/A Yunusemre / MAN İ SA0236 250 45 450236 250 45 46
MARDİNYenişehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarı 33/A Artuklu/MARDİN0482 212 47 120482 212 47 13
MERSİNBahçelievler Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:507 Yenişehir/MERSİN0324 326 27 270324 326 14 90
MUŞKültür Mahallesi Hürriyet Cad. Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Merkez/MUŞ0436 212 10 70-710436 212 10 72
NEVŞEHİRKapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105/1 Merkez/NEVŞEHİR0384 212 50 000384 212 10 03
ORDUAkyazı Mahallesi 793. Sok. No:18 Altınordu/ORDU0452 212 13 480452 212 38 63
SAMSUNGüzelyalı Mahallesi 3004. Sokak No:4 Atakum/ SAMSUN0362 439 30 76-770362 439 30 81
SİVASMevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak No:17 Merkez/ SİVAS0346 222 04 270346 222 04 51
ŞANLIURFAPaşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Haliliye/ ŞANLIURFA0414 314 15 390 414 314 15 38
TOKATYeşilirmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi Cangözler İş Merkezi No:7 Merkez/TOKAT0356 213 06 320 356 213 06 31
TRABZONKaşüstü Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi Köleoğlu İş Merkezi No:29 Kat:1 Yomra/TRABZON0462 225 03 850462 230 09 96
UŞAKDurak Mahallesi Gülseven Sokak No:6 Merkez/UŞAK0276 224 55 530276 224 55 51
VANBahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Turşak Apt. No:66 İpekyolu/VAN0432 210 23 330432 214 17 77
YOZGATErdoğan Akdağ Mah. Karayolları Cad. No:16 Merkez/YOZGAT0354 217 28 350354 212 39 16
 

 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.
İlanen Duyurulur.
 
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