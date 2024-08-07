MİT Personel Alımı İlanını Açıkladı: 'KPSS Şartı Aranmıyor'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ülkenin güvenliği için çalışan kadrolarına yeni katılımcılar arıyor. Resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, MİT, KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirecek.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Aranan Nitelikler

MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, tekniker, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:

İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar aranıyor.

Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek gerekiyor.

Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranıyor.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak gerekiyor.

Koruma ve Emniyet Memuru: Üniversite mezunu olmak veya belirlenen spor branşlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

MİT'e başvurmak isteyen adaylar, resmi kariyer sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu başvuru sürecinde, adayların MİT'in belirlediği niteliklere uygun olmaları önem arz etmektedir.

Başvuruların nasıl yapılacağı ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için MİT'in resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu büyük fırsat, ülkemizin güvenliği için önemli bir katkı sağlamak isteyen adaylar için kapılarını açıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.